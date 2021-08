ASSE Mercato : Officiel, une signature dans les tuyaux actée

Publié par ALEXIS le 10 août 2021 à 18:15

Comme pressenti, l’ ASSE a prolongé un jeune joueur formé dans son contre de formation. Il a paraphé un premier contrat professionnel d’une durée de trois saisons.

ASSE : Premier contrat pro offert à Bryan Nokoue

C’est fait ! L’ ASSE a offert un premier contrat professionnel à Bryan Nokoue comme annoncé. Il s’est engagé avec son club formateur jusqu’en juin 2024, soit pour les trois prochaines années. « Le jeune défenseur, formé au club, a paraphé un premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Étienne, sous le regard de Claude Puel, manager général de l'AS Saint-Étienne », a communiqué le club ligérien. La direction stéphanoise a justifié ensuite la signature de l’arrière latéral droit de 19 ans. « La signature professionnelle de Bryan Nokoue confirme la volonté du club de valoriser sa formation », a souligné l’ ASSE.

Bryan Nokoue s’est réjoui de sa signature à Sainté. « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. Toutes les conditions sont réunies ici pour que je puisse bien travailler sous les ordres de Claude Puel ou avec le groupe réserve. Signer quelques jours après ma première dans le groupe professionnel en Ligue 1 Uber Eats est en plus une belle symbolique. Je suis très fier », a-t-il déclaré, avant la promesse suivante : « Je vais tout faire pour continuer à progresser et aller chercher le plus haut niveau. »

Puel, « Je suis très heureux que Bryan signe ce premier contrat pro »

Claude Puel se félicite également de la signature de la pépite franco-camerounaise. « Je suis très heureux que Bryan signe ce premier contrat professionnel. C’est un joueur en devenir qui a eu l’opportunité de participer à quelques matches amicaux et s’est bien comporté dans l’attitude. Il est à l’écoute. Comme tout jeune, il a encore des qualités à travailler, mais il présente un bon profil. Nous allons faire en sorte de le développer et de l’accompagner comme nous le faisons pour les autres éléments du centre de formation », a déclaré l’entraîneur et manager général de l’ ASSE.