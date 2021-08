FC Nantes Mercato : Le club préféré de Kolo Muani s'éloigne

Publié par ALEXIS le 11 août 2021 à 16:21

Une mauvaise nouvelle en provenance d’Allemagne est tombée pour Randal Kolo Muani, attaquant du FC Nantes. L'Eintracht Francfort, club auquel il a donné sa priorité, s’est lancé aux trousses d’un attaquant en Serie A pour se renforcer cet été.

FC Nantes : Francfort fonce sur Scamacca, Kolo Muani en danger

De retour des Jeux Olympiques 2020 du Japon, Randal Kolo Muani était titulaire, lors du match AS Monaco - FC Nantes (1-1), en ouverture de la Ligue 1, vendredi dernier. Toutefois, il reste sur le marché des transferts, car il refuse de prolonger son contrat qui expire en juin 2022. Selon les dernières nouvelles données par Bild, ce mercredi, l’Eintracht Francfort, club que le jeune buteur du FCN préfère rejoindre, convoite désormais Gianluca Scamacca, un attaquant en grande difficulté à l’US Sassuolo.

Une piste qui pourrait faire oublier celle menant vers Randal Kolo Muani, surtout que cette dernière met du temps à se finaliser. En effet, le FC Nantes a repoussé une offre de l'Eintracht Francfort estimée à 5 M€. Le président Waldemar Kita exige un montant de 10 M€ au moins pour le transfert de son attaquant de pointe.

Kita à l'affût d'une offre venant de Premier League ?

Randal Kolo Muani est également dans le viseur de Southampton et Watford FC, des clubs de Premier League, mais aussi de l’AC Milan en Italie et du RB Leipzig en Bundesliga. Les Canaris sont évidemment à l’écoute de ces clubs au gros portefeuille pour Randal Kolo Muani, à trois semaines de la fin du mercato estival. Le tarif de l'international espoir français (7 sélections) est de 9 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt. La saison dernière, le natif de Bondy avait marqué 10 buts et délivré 8 passes décisives en 37 matchs de Ligue 1, en plus des rencontres (aller et retour) des barrages pour le maintien dans l'élite.