PSG Mercato : Un cadre lâche une petite bombe sur Kylian Mbappé

Alors que le Paris Saint-Germain vient de boucler la signature de Lionel Messi, l’avenir de Kylian Mbappé dans la capitale reste flou. Cadre du vestiaire parisien, Angel Di Maria s’est mouillé au sujet du numéro 7 du PSG.

Angel Di Maria répond cash pour le futur de Kylian Mbappé

Lionel Messi à Paris, les regards sont désormais braqués sur Kylian Mbappé. À un an de l’expiration de son contrat, l’attaquant du Paris Saint-Germain est loin de prolonger son bail avec le PSG. Il a jusqu’ici repoussé toutes les propositions de sa direction. Lors de la présentation de Messi mercredi, Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs rajouté une couche concernant le natif de Bondy. Pour le président du PSG, l’attaquant tricolore n’a plus « d’excuse » pour douter du projet parisien. Coéquipier de Mbappé, Angel Di Maria s’est également voulu clair au sujet de l’avenir de l’ancien monégasque. Lequel est annoncé au Real Madrid cet été.

Le sacré coup de pression de Di Maria à Mbappé

Angel Di Maria ne doute pas que Kylian Mbappé sera encore Parisien cette saison. « Je crois qu’il reste. Il est évident que c’est un joueur que toutes les grandes équipes veulent, mais avec l’équipe que le PSG a désormais, je ne pense pas qu’il va s’en aller. Je pense qu’il ne trouvera nulle part une meilleure équipe que celle-ci », a lancé l’ailier argentin dans une interview accordée à ESPN. Reste maintenant à savoir si Mbappé se contentera de rester pour partir libre dans un an.

Pour La Gazzetta dello Sport, l’ancien monégasque va annoncer sa décision à ses dirigeants lundi. La Cadena SER affirme de son côté que le Real Madrid s’apprête à formuler une offre pour le transfert de Mbappé. Le média espagnol croit savoir que les Merengues vont proposer 120 millions à Paris pour lâcher leur crack. À quelques jours de la clôture du mercato estival, ce feuilleton semble encore loin de son épilogue.