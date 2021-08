PSG Mercato : 120M€ pour Mbappé, accord avec le Real Madrid ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 août 2021 à 06:55

Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat qui expire dans un an avec le PSG et veut rejoindre le Real Madrid cet été. Florentino Pérez, le président du club madrilène, serait prêt à signer un chèque de 120 millions d’euros au vice-champion de France pour le récupérer.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut partir !

Le journaliste français Thibaud Vézirian a indiqué sur son compte Twitter que « Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit, c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. » Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, le joueur de 22 ans pourrait être la grosse attraction de ces dernières semaines du mercato estival. D’autant qu’un journaliste qatarien proche de Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du Paris SG, confirme la décision de l’international français de 22 ans et assure que les dirigeants parisiens pourraient se résoudre à le laisser partir.

Le PSG prêt à écouter l’offre du Real Madrid ?

Mohammed Al Kaabi, le célèbre Insider qatarien qui avait annoncé il y a plusieurs semaines que Lionel Messi allait évoluer au Paris Saint-Germain, affirme que Kylian Mbappé exclut totalement toute idée de prolongation et privilégie un transfert au Real Madrid cet été ou un départ libre dans un an. De son côté, le président madrilène Florentino Pérez est d’ores et déjà disposé à offrir un joli chèque à son homologue Nasser Al-Khelaïfi afin qu’il lui cède Kylian Mbappé cet été.

Si Todo Fichajes a évoqué une offensive imminente de 175 millions d’euros, la Cadena Ser se veut plus raisonnable et révèle que les Merengues ont prévu de mettre 120 millions d’euros sur la table des négociations pour tenter d’arracher le « oui » des Rouges et Bleus pour le natif de Bondy. Suffisant pour convaincre le Paris SG de laisser filer KM7 ? Affaire à suivre…