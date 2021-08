Mercato PSG : Réunions de la dernière chance pour Kylian Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2021 à 18:55

Kylian Mbappé est le dernier dossier important du mercato PSG. Le Real Madrid ne renonce pas à prendre au Paris Saint-Germain son attaquant. Nasser Al-Khelaïfi résiste mais jusqu'à quand ?

Mercato PSG : Al-Khelaïfi est prêt à prolonger Mbappé

Malgré un mercato de folie et l’arrivée de Lionel Messi, Kylian Mbappé hésite toujours concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain, à un an de la fin de son contrat et l’intérêt de plus en plus prononcé du Real Madrid. À moins de trois semaines de la fin du marché des transferts, le joueur de 22 ans s’apprête à rencontrer sa direction pour faire le point. En effet, d’après les informations du journal L’Équipe, plusieurs réunions sont programmées entre Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et le clan Mbappé afin de régler la situation du champion du monde 2018.

Le média sportif explique que le club de la capitale est prêt à prolonger l’ancien ailier de l’AS Monaco, même s'il devra sans doute dégraisser pour cela. Mais en l'attente de ces « réunions » entre le PSG et Mbappé, les tractations restent au point mort, alors que le temps ne joue pas forcément en la faveur des vice-champions de France. D’autant que le Real Madrid se tient déjà prêt à lancer son offensive dans ce dossier.

Le Real Madrid prêt à miser 150M€ pour Kylian Mbappé

L’Équipe précise ce samedi que dans l’entendement du directeur sportif Leonardo, il est clairement « inimaginable » de ne pas tenter de miser sur un trio Neymar-Messi-Mbappé pour cette saison. Leonardo est donc d’accord avec son président concernant l’avenir du champion du monde 2018 et va faire face au Real Madrid. Toujours selon la même source, le club espagnol « envisage de passer à l'action pour Kylian Mbappé d'ici à fin août.

Sans grande illusion, mais histoire de poser, au pire, ses jalons pour 2022. » Le quotidien francilien explique que Florentino Pérez et les siens vont tenter le Paris Saint-Germain avec une offre de 150 millions d’euros pour Mbappé. En cas de refus, le Real Madrid attendra le 1er janvier 2022 pour négocier directement avec le joueur qui sera libre de parler avec le club de son choix à compter de cette date.