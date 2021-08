Mercato PSG : Kylian Mbappé a donné sa réponse à Al-Khelaïfi !

Publié par JEAN-LUC D le 15 août 2021 à 18:55

Intenable samedi soir contre le RC Strasbourg lors de la 2e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé n’a toujours pas réglé son avenir avec le PSG. Aux dernières nouvelles, l’attaquant français aurait finalement lâché sa réponse à son président Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Kylian Mbappé ne change pas d’avis

Alors que les supporters du Paris Saint-Germain exultent et félicitent leurs dirigeants pour le recrutement estival de folie avec l’incroyable signature de Lionel Messi, Kylian Mbappé pourrait bien être celui qui va gâcher ces dernières semaines du mercato. En effet, le journal espagnol Marca annonce ce dimanche que l’international français reste ferme sur sa position de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale. Le quotidien madrilène explique que le numéro 7 du PSG a reçu une nouvelle proposition de son président Nasser Al-Khelaïfi portant sur un bail longue durée avec à la clé le même salaire que Neymar.

Marca assure toutefois que la réponse de Mbappé a été une nouvelle fois : « je ne veux pas prolonger. » Sûr de son fait, le média ibérique assure que si Mbappé n'a pas encore fait d'annonce publique, il a d’ores et déjà pris le soin d’informer sa direction et son entraîneur Mauricio Pochettino de sa décision. Toujours selon la même source proche des Merengues, le PSG n’aurait plus qu’à négocier avec le Real Madrid s’il ne veut pas voir son joyau tricolore de 22 ans s’en aller gratuitement l’été prochain.

Le PSG prêt à négocier avec le Real Madrid ?

Marca indique également que le dossier Mbappé commence à irriter en interne. Certaines personnes au Paris Saint-Germain estimant qu’il serait peut être préférable de négocier avec le Real Madrid pour un gros chèque afin de laisser partir l’ancien buteur de l’AS Monaco. « Des voix commencent à apparaître au sein du club suggérant qu'il vaut mieux mettre fin au déséquilibre économique d'un coup et de la manière la plus simple, en permettant à un joueur de partir plutôt que libre l'année prochaine », explique le journal espagnol. Après avoir réussi le plus gros coup de son histoire avec Lionel Messi, le Paris SG va désormais s’occuper du cas Mbappé.