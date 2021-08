OM Mercato : 13 M€, ça se décante enfin pour Pol Lirola

Publié par Timothée Jean le 17 août 2021 à 12:45

Si Pol Lirola n'est pas encore un joueur de l’ OM, la situation pourrait se décanter dans les prochains jours. La direction de l’Olympique de Marseille a intensifié les négociations avec la Fiorentina afin de boucler son transfert définitif.

OM Mercato : Longoria insiste pour Pol Lirola

C'est le dossier chaud du moment à l'OM. Si les dirigeants phocéens ont déjà enregistré l’arrivée de huit recrues estivales, ils ont plus de mal à boucler le retour de Pol Lirola. Voilà plusieurs semaines maintenant que le club phocéen tente de récupérer le défenseur espagnol de la Fiorentina, sans succès. Les dirigeants de la Viola se montrent inflexibles sur les négociations et n’ont pas encore donné leur feu vert pour le transfert du latéral droit.

Les exigences financières de la Fiorentina - qui réclamerait pas moins de 13 millions d’euros pour son transfert - compliquent sérieusement les négociations entre les deux écuries. Mais selon les informations de L’Équipe, les dirigeants marseillais ne baissent pas les bras pour Pol Lirola. La direction phocéenne reste très optimiste concernant l’issue des négociations. Pablo Longoria et son équipe se montrent « patients » et espèrent que la situation se décantera en cette fin de mercato estival pour ensuite boucler le retour de l’Espagnol. Cette stratégie pourrait d'ailleurs bien fonctionner puisque la Fiorentina se penche désormais sur l’après-Lirola.

La Fiorentina prépare l’après-Lirola

Le latéral droit espagnol souhaite en effet retourner à l’Olympique Marseille et l'a déjà fait savoir à ses dirigeants. S'il a tout de même participé aux entraînements, sa tête n'est plus en Florence et Pol Lirola continue de faire le forcing pour revenir à Marseille. Les dirigeants de la Viola le savent et s’activent désormais pour trouver son successeur.

Selon les informations révélées par Gianluca Di Marzio, le club toscan aimerait recruter Davide Zappacosta pour remplacer Pol Lirola. Selon le journaliste pour Sky Sport, la Fiorentina serait même proche de trouver un accord avec Chelsea pour s’offrir l’Italien. La Viloa attendrait d’abord la vente de Pol Lirola afin d’avancer sur ce dossier.