OM Mercato: Pol Lirola arrive, la Fiorentina active sa succession

Publié par JEAN-LUC D le 01 août 2021 à 12:25

Après son prêt concluant de la saison dernière à l’OM, Pol Lirola se dirige vers un transfert définitif en provenance de la Fiorentina. Le club italien prépare même déjà la succession du latéral droit espagnol.

Un Italien pour remplacer Pol Lirola ?

Pol Lirola va retourner à l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un transfert définitif. Pablo Longoria et les dirigeants de la Fiorentina discutent encore, mais l’affaire semble bien embarquer et un accord proche proche d’être trouvé. À tel point que le club de Florence cherche déjà un successeur à son défenseur de 23 ans. En effet, d’après les informations du journaliste Nicolo Schira, la Viola travaille sur la piste menant à Davide Zappacosta. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Chelsea, l’international italien de 29 ans ne rentre pas dans les plans de Thomas Tuchel et l’AC Fiorentina aimerait le recruter pour remplacer Lirola. Un indice encourageant pour Pablo Longoria et l’OM qui vont désormais accélérer sur le dossier du natif de Mollet del Valles.

Mercato - OM : Réunion décisive pour Pol Lirola

À en croire La Gazzetta dello Sport, le dossier Pol Lirola va rentrer dans sa dernière ligne droite. Le quotidien italien explique que le représentant de l’international espoir espagnol a rendez-vous avec la direction de la Fiorentina pour faire le point sur la situation de son client. Le joueur devra alors préciser à ses dirigeants s’il souhaite revenir définitivement à l’Olympique de Marseille ou s’il souhaite poursuivre son aventure à Florence où il est encore sous contrat jusqu’en 2024, et où le nouvel entraîneur Vincenzo Italiano lui promet une place de titulaire.

Mais le choix de l’Espagnol semble déjà être fait puisque la publication transalpine assure qu’il veut poursuivre sa carrière à l’OM. Pour rappel, Pablo Longoria avait dans un premier temps refusé de s’aligner sur les 12 millions d’euros de l’option d’achat de Lirola. Le président marseillais espérait négocier un prix au rabais. Mais face à l’intransigeance de son homologue de la Fiorentina, le patron de l’équipe olympienne a fini par céder. Les deux clubs sont donc tombés d’accord pour le transfert de l’arrière formé à la Juventus Turin au tarif initialement demandé. Pol Lirola devrait donc devenir la neuvième recrue estivale de l’OM dans les prochains jours.