OM Mercato : Pablo Longoria prépare une folie à Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2021 à 12:00

Pablo Longoria est bien décidé à améliorer l’équipe de l’ OM durant ce mercato estival. Le président de l’Olympique de Marseille s’apprête même à faire une série d’annonces officielles.

Mercato OM : Pablo Longoria sur tous les fronts

Nommé président du directoire de l’Olympique de Marseille en février dernier, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine. Le nouvel homme fort de l' OM veut surtout offrir à son entraîneur argentin, Jorge Sampaoli, une équipe compétitive afin de revenir dans le haut du tableau en Ligue 1 et décrocher une place qualificative en Ligue des Champions.

D’après le journal La Provence, « l'OM cherche un gardien capable de concurrencer Steve Mandanda, un latéral droit et gauche, deux défenseurs centraux, un milieu défensif, deux relayeurs, deux attaquants excentrés et un avant-centre ». Pour cet été, Longoria veut donc recruter une dizaine de joueurs. Des noms comme Alban Lafont, Gerson, Mattéo Guendouzi, Arturo Vidal, Sebastian Villa, Thiago Almada et Amine Adli continuent d’être associés aux intentions du patron phocéen. D’ailleurs, aux dernières nouvelles l’ OM pourrait connaître une première révolution dans les jours à venir.

Longoria s’apprête à boucler quatre recrues !

« Ce n'est pas le moment de demander aux propriétaires du foot européen de faire des efforts. On doit faire avec nos possibilités, c'est aussi la responsabilité que les dirigeants doivent avoir. Nous sommes des personnes ambitieuses avec le coach. Comment faire du football actuellement avec nos moyens ? L'OM est l'un des plus grands budgets de France et c'est aussi lié à la vente des joueurs. Ces derniers temps, les transferts de joueurs sont devenus un revenu ordinaire. Je ne considère pas ça comme une perte sportive, mais comme une possibilité. C'est important de bien investir l'argent, il faut trouver l'équilibre », déclarait Pablo Longoria lors d’une conférence de presse en avril dernier.

Déterminé à changer le visage de l’Olympique de Marseille la saison prochaine, le dirigeant espagnol s’apprête à boucler quatre recrues en un temps record. En effet, après le milieu de terrain de Flamengo Gerson dont l’arrivée a déjà été officialisée, Konrad de la Fuente va quitter le Barça pour rejoindre l’ OM. L’affaire est réglée entre les deux clubs. RMC Sport assure aussi que Kevin Gameiro, en fin de contrat à Valence, va s’engager en faveur de Marseille dans les prochaines heures sur la base d’un contrat de deux ans.

Mais l’ancien attaquant du PSG ne sera pas seul, puisqu’il sera suivi par son coéquipier Daniel Wass, qui devrait signer pour 3 millions d’euros environ. Le quatrième joueur pour venir renforcer l’effectif de Sampaoli se nomme Mattéo Guendouzi. Prêté cette saison au Hertha Berlin, le milieu de terrain international espoir français va quitter Arsenal pour la cité phocéenne. Le deal est presque bouclé entre Longoria et les Gunners. À moins d’une semaine de la reprise de l’entraînement, Pablo Longoria a donc appuyé sur l’accélérateur pour bâtir sa prochaine équipe.