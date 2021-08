Mercato PSG: Mbappé, Real, la décision du Qatar confirmée à Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 17 août 2021 à 15:21

Kylian Mbappé ne va pas quitter le PSG cet été. Malgré l’intérêt du Real Madrid, le Qatar a tranché pour l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain. En Espagne, Florentino Pérez et les siens le savent déjà.

PSG Mercato : L’avocate de Mbappé entre en action

La grosse rumeur lancée par la presse espagnole en début de semaine dernière prend de plus en plus d’ampleur. Ce mardi, le média britannique ABC confirme que Kylian Mbappé veut effectivement quitter le Paris Saint-Germain durant le mercato estival. Mais le joueur de 22 ans ne compte pas forcément aller au clash avec sa direction. La radio anglaise révèle que l’avocate de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco, Delphine Verheyden, lui a conseillé de parler directement avec son président Nasser Al-Khelaïfi. Pour ainsi lui signifier qu’il veut partir et qu’il devrait négocier avec son homologue madrilène Florentino Pérez au risque de le voir s’en aller gratuitement dans un an. Mais selon le journaliste Frédéric Hermel, l'arrivée de Lionel Messi va sceller l’avenir immédiat d'Mbappé au PSG.

Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG cet été

Spécialiste du foot espagnol et correspondant du journal L’Équipe à Madrid, Frédéric Hermel a livré d'étranges révélations sur le dossier Kylian Mbappé. Le consultant de RMC avoue que le Paris Saint-Germain « va dire non au Real », même si le contact « entre Florentino Pérez et la famille Mbappé est constant depuis Monaco. Le Real ne va pas proposer 200 millions pour un an de contrat. Le Real n’est pas dans une situation économique catastrophique, ils ont fait 800.000 euros de bénéfices. La dette est tout à fait soutenable. »

Frédéric Hermel est convaincu que « le Real va essayer quelque chose pour Mbappé cet été ». Mais au final, le champion du monde 2018 ne bougera pas parce qu’à « partir du moment où le PSG n’a pas de problème d’argent ni d’obligations financières, le Real sait que l’opportunité sera limitée ».Après avoir étonné la planète foot en s’offrant Lionel Messi, le Paris SG ne va pas envoyer un message contraire en laissant partir son joyau français.

« Ça peut être une offre médiatique par rapport aux supporters. Le fait que Messi arrive au PSG, ils se sont enflammés en Espagne, en disant que Mbappé va venir. L’arrivée de Messi va renforcer le fait que Mbappé va rester. Je ne vois pas le PSG, avec le coup de communication extraordinaire et le coup sportif avec l’arrivée de Messi, se permettre de contrebalancer ça négativement avec le départ de la star française », explique le journaliste sportif. Le Real Madrid est donc prévenu.