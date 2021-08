Mercato PSG : Un cadre du Real lâche une bombe sur Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2021 à 15:51

Alors qu’une suite de l’aventure entre Kylian Mbappé et le PSG est évoquée ces dernières heures, un cadre de l’équipe du Real Madrid a un son de cloche différent à propos de l’avenir de l’attaquant parisien.

PSG Mercato : Toni Kroos vend la mèche pour Mbappé

Ce matin, La Cadena SER a annoncé que Kylian Mbappé va rester au PSG cette saison 2021-2022. Mais à Madrid, Toni Kroos croit savoir que tout n’est pas encore si certain pour l’international français de 22 ans. En effet, en parlant à son frère sur le podcast Einfach mal luppen, le milieu de terrain du Real Madrid assure que l’arrivée de Lionel Messi au PSG pourrait pousser Mbappé à Santiago Bernabeu cet été.

« Nous verrons comment tout cela fonctionnera (Lionel Messi au PSG). Peut-être que la décision est bonne pour nous parce que notre plus grand concurrent a perdu son meilleur joueur », a commenté l'international allemand de 31 ans. Avant d’ajouter : « Et peut-être qu'il en résultera encore plus de bonnes choses. Peut-être qu'un joueur du Paris Saint-Germain va nous rejoindre… » Mardi, la radio britannique ABC a confirmé que Florentino Pérez, président du club madrilène, se tient déjà prêt à transmettre une offre ferme de 150 millions d’euros au Paris SG pour recruter le Golden Boy 2017. Une tendance confirmée ce matin par un autre média ibérique qui révèle que le joueur pousse pour des négociations entre son club et les Merengues.

Kylian Mbappé demande au PSG de négocier avec le Real Madrid

Si La Cadena SER assure que Kylian Mbappé va rester et honorer sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain, Cuatro confirme de son côté les envies de départ du protégé de Mauricio Pochettino. Selon la chaîne de télévision espagnole, le champion du monde 2018 pousse en interne afin que sa direction accepte d’ouvrir les négociations avec le Real Madrid en vue de son transfert d’ici le 31 août. Toutefois, il ne compte pas aller au clash avec ses dirigeants et serait donc prêt à aller jusqu’au bout de son contrat s’ils sont prêts à le voir partir sans aucune indemnité l’été prochain.