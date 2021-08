ASSE : Grosse faveur aux supporters avant la venue du LOSC

Publié par ALEXIS le 19 août 2021 à 04:31

L’ ASSE affronte le LOSC au Stade Geoffroy-Guichard, samedi (21h), lors de la 3e journée de Ligue 1. Avant la venue du champion de France 2021, le club ligérien a accordé un gros privilège à ses supporters.

L' ASSE ouvre l'entraînement à ses supporters

L’ ASSE va disputer son 3e match du championnat 2021-2022 face au Lille OSC, vainqueur du championnat la saison dernière. À trois jours de ce rendez-vous, le staff technique a autorisé les supporters à assister à l’entraînement du jeudi 19 août, au centre d’entraînement Robert Herbin. « La séance d'entraînement programmée à 10h ce jeudi sera ouverte au public. Les supporters souhaitant accéder au Centre sportif Robert-Herbin devront être munis d'un pass sanitaire et d'un masque », a communiqué l’AS Saint-Étienne mercredi sur son site internet officiel. Les Stéphanois précisent cependant que « les dédicaces (habituelles, ndlr) ne seront pas autorisées, compte tenu du contexte sanitaire et de la nécessité de respecter les gestes ».

Quels rangs occupent Sainté et Lille OSC ?

L’ ASSE a démarré la nouvelle saison par deux matchs nuls. Le premier a été disputé dans le Chaudron devant le peuple vert, contre le FC Lorient (1-1) et le deuxième, face au RC Lens (2-2), au Stade Bollaert. Avant la venue du LOSC, les Verts sont 8es avec 2 points au classement général. Quant aux Lillois, ils sont 18es avec un seul point (-4) en deux matchs disputés. Ils ont en effet été accrochés par le FC Metz (3-3), puis étrillés par l'OGC Nice de Christophe Galtier (0-4), au Stade Pierre Mauroy, samedi dernier. Vu son début de saison raté, l'équipe de Jocelyn Gourvennec, nouvel entraîneur des Dogues, n'a donc pas le droit à un faux pas lors de cette 3e journée décisive pour la suite de la saison du champion en titre. Quant à l' ASSE, elle aura besoin du soutien de ses supporters pour tenter d'arracher sa première victoire de cette nouvelle campagne.