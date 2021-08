PSG Mercato : Mbappé au Real, Pochettino répond cash à Toni Kroos

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2021 à 19:35

Dans son propre podcast en compagnie de son frère, Toni Kroos a fait une déclaration sur Kylian Mbappé qui a enflammé la toile, l’attaquant du PSG étant régulièrement associé au Real Madrid. Face à la presse ce jeudi, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino s’est prononcé sur la situation de son joueur de 22 ans.

Mercato PSG : L’appel du pied de Toni Kroos à Kylian Mbappé

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Pour certains médias espagnols, cette situation combinée à l’arrivée de Lionel Messi à Paris va pousser les dirigeants parisiens à céder leur numéro 7 au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain ne pouvant pas se permettre de supporter les revenus de Neymar, Mbappé et Messi ensemble. Une thèse soutenue par le milieu de terrain des Merengues, Toni Kroos.

« Peut-être que le transfert de Lionel Messi a quelque chose de bien pour nous, car notre plus gros concurrent a perdu son meilleur joueur. D'ailleurs, toute cette histoire autour de Messi n'est certainement pas un inconvénient pour nous », a commenté l’international allemand de 31 ans. Avant d’ajouter : « Et peut-être qu'il en sortira encore plus de bonnes choses pour nous. Peut-être qu'un joueur de Paris nous rejoindra… » Une sortie qui a fait sourire Mauricio Pochettino.

Pochettino se livre clairement sur le futur de Mbappé

Si son avenir agite tant la presse espagnole, particulièrement les médias proches du Real Madrid, Kylian Mbappé ne bougera pas du Paris Saint-Germain cet été. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, l’enfant de Bondy est parti pour faire sa cinquième saison sous le maillot rouge et bleu selon son entraîneur argentin.

« Mbappé ? Il est très motivé, il travaille dur pour attaquer la saison. C'est notre joueur et je le vois rester ici pour la saison. Le plus important, c'est qu'il est tranquille. Il sait ce qu'il veut. C'est notre joueur. On le veut ici. Il est calme et il prépare bien le match », a déclaré le successeur de Thomas Tuchel, à la veille du déplacement du PSG à Brest, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1.

Poursuivant, l’ancien coach de Tottenham assure que rien ne changera au cours de la saison si Mbappé ne prolonge pas son bail. « Avec Mbappé, on ne parle que de football. Il a encore un an de contrat. Même s'il ne prolonge pas, c'est un joueur du PSG et on est content de lui. Pour autant que je sache, il est content aussi », a assuré Pochettino, relancé à plusieurs reprises sur le sujet Mbappé. Voilà qui est désormais clair.