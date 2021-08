OL : Avant Clermont, grosse pression des supporters lyonnais

Publié par ALEXIS le 20 août 2021 à 13:15

Après le début de saison décevant de l’ OL, les supporters attendent une réaction de leur équipe. Ils l’ont fait savoir avant la venue de Clermont Foot 63 à Décines, lors de la 3e journée de Ligue 1.

Les supporters de l' OL à leurs joueurs : « Bougez-vous ou cassez-vous ! »

Les supporters de l’ OL sont mécontents de certains joueurs de leur équipe. Ils pointent leur état d'esprit et leur manque de respect pour le maillot des Gones. Avant le match contre Clermont Foot, dimanche (13h), les "Bad Gones" ont mis une grosse pression sur leur équipe, qui n’a plus le droit à l’erreur après le match nul contre le Stade Brestois (1-1) et la lourde défaite à Angers (3-0). « Ce ne sont pas tant ces deux mauvais résultats qui sont en cause. Une mentalité indigne entoure notre équipe depuis trop longtemps. L'individualisme a pris le pas sur le collectif, la suffisance sur le travail et l'irrespect sur l'amour du maillot », ont-ils déplorédans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Une des solutions proposées par les supporters abonnés au Kop virage Nord du Groupama Stadium est la suivante : « Il est temps de nous débarrasser, de gré ou de force, de ceux qui pourrissent notre vestiaire pour ne garder que les éléments qui font preuve d'un état d'esprit digne de l'Olympique Lyonnais ». Les fans de l’ OL en colère ne se sont pas arrêtés là. Ils ont déployé une banderole devant le centre d’entraînement de leur équipe, ce vendredi, avec un message menaçant écrit : « Bougez-vous ou cassez-vous ! »

Soutien à la direction de l’Olympique Lyonnais

Par ailleurs le public du club rhodanien a apporté son soutien aux joueurs exemplaires de l'équipe de Peter Bosz et à la direction de leur club. « Nous ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Il y a, dans notre effectif, des joueurs qui ont fait preuve des qualités requises pour porter nos couleurs. […] Conscients que la tâche est délicate, nous apportons tout notre soutien aux dirigeants », ont-ils souligné, dans leur communiqué. Notons que l' OL est 17e au classement avec 1 point (-3), avant d'affronter le promu clermontois.