OL Mercato : Un destin à la Sylvinho pour Peter Bosz ?

Publié par ALEXIS le 18 août 2021 à 08:35

L'entraîneur Peter Bosz court vers un destin à la Sylvinho sur le banc de l' OL. La défaite 3-0 de l'Olympique Lyonnais face au SCO Angers inquiet.

OL : l'état d'esprit des Lyonnais mis en cause

L’ OL est bien crise ! La haute direction du club a publié un communiqué officiel dans lequel il a condamné l’attitude de Marcelo lors du match perdu contre Angers SCO. Le club l’a envoyé en équipe réserve. Et ce n’est pas tout ! Jean Michel Aulas a mis en cause l’état d’esprit de ses joueurs lors des deux premières journées du championnat. Interrogé sur la situation qui prévaut à l’Olympique Lyonnais après la déculottée au stade Raymond Kopa, Sidney Govou pointe le profil de certaines recrues. « On recrute des joueurs par rapport à des statistiques, mais la data ne prend pas en compte l'intelligence footballistique du joueur, ses déplacements par rapport à son coéquipier, sa faculté à créer des décalages, des espaces », a-t-il fait remarquer dans Le Progrès.

Comme Jean-Michel Aulas, l’ancienne gloire de l’ OL a critiqué l’état d’esprit des Lyonnais. « Il faut un renouvellement qui aurait dû être anticipé. Trop de joueurs neutres sont là depuis un certain temps. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on dirait qu'il n'y a pas de révolte. [...] Même quand on gagnait à l'époque, il y avait chaque année deux ou trois nouveaux joueurs qui amenaient de la fraîcheur, de la concurrence, leur envie de gagner », a-t-il souligné.

Peter Bosz va-t-il finir comme Sylvinho ?

Quant à Julien Huët, journaliste proche du club lyonnais, il rappelle qu’il n’était pas enthousiaste, contrairement à certains, lors de la nomination de Peter Bosz fin mai 2021. « En juin-juillet, quand tout le monde prétendait que ”les sourires étaient revenus à Lyon” – exactement la même formule qu’après l’arrivée de Sylvinho, je rétorquais : ”On verra quand la compétition débutera”. On y est et plus personne ne sourit », a-t-il souligné sur son compte Twitter. Peter Bosz va-t-il finir comme Sylvinho ? Possible, si les Gones enchaînent de mauvais résultats en Ligue 1, après le nul contre le Stade Brestois (1-1) et la défaite devant le SCO (3-0).

Pour rappel, le technicien brésilien était arrivé à l’ OL dans les bagages de Juninho en juin 2019. Il avait été viré en octobre de la même année après la défaite de son équipe dans le derby contre son rival l’ ASSE (1-0), lors de la 9e journée du championnat 2019-2020. Avec le désordre qui recommencer à s'organiser au sein de l'équipe, l'entraîneur néerlandais, qui peut difficilement montrer ses qualités d’optimaliste dans un environnement qui lui devient hostile, court le risque de partir aussi vite que Sylvinho du banc des Gones.