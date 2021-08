PSG Mercato : Déclaration fracassante de Mbappé en Espagne

Publié par ALEXIS le 24 août 2021 à 19:11

Kylian Mbappé a lâché des indices sur son avenir dans une interview avec le magazine espagnol Esquire. Il ne confirme pas son départ du PSG, mais ses propos laissent à penser qu'il déplore des choses au sein du club de la capitale où de nouvelles affinités entre les Sud-américains sont perceptibles.

PSG : Jusqu'à quand Mbappé va « faire grandir » la Ligue 1 ?

Kylian Mbappé fait la une de plusieurs médias sportifs espagnols ce mardi. Des extraits de sa longue interview sont repris, mettant en avant son désir de quitter le PSG pour le Real Madrid. Soit lors d’un probable transfert cet été ou librement à l’issue de la saison 2021-2022. L’attaquant du Paris Saint-Germain a confié par exemple que « la France n'est pas le meilleur Championnat du monde, mais il a toujours ressenti la responsabilité, en tant que joueur emblématique, de le faire grandir ». Cela signifie-t-il qu’il veut rejoindre un grand championnat après trois saisons à l’AS Monaco, puis quatre à Paris ? Tout porte à le croire, car le tricolore n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire le 30 juin 2022.

Kylian Mbappé, « une équipe n'est pas un groupe d'amis »

Lundi, RMC Sport a fait savoir que Kylian Mbappé a confirmé son « non » à la dernière proposition du PSG, portant sur un long contrat de cinq ans, avec l'option d'une année supplémentaire. Le président Nasser Al-Khelaïfi devrait être surpris de la cinglante réponse du natif de Bondy, lui qui a affirmé, lors de la présentation de Lionel Messi, que « Mbappé n’a plus de raison de vouloir partir ailleurs », avec la venue du sextuple Ballon d’Or à Paris, en plus de Neymar.

Mais comme s’il répondait au président du Paris SG, le buteur des Rouge et Bleu a laissé entendre « qu’une équipe n'est pas un groupe d'amis. Vous n'avez pas besoin de dîner avec vos coéquipiers tous les soirs pour gagner », a-t-il lâché, alors que les affinités entre Lionel Messi, Angel Di Maria et Neymar sautent aux yeux depuis l’arrivée du premier au Camp des Loges.

« Un attaquant moderne qui peut jouer n'importe où »

Kylian Mbappé a confié également au média ibérique qu’il a le profil pour évoluer à tous les postes sur le front de l’attaquant. Il indique qu’il est « un attaquant moderne qui peut jouer n'importe où ». Même au Real Madrid avec son compatriote et coéquipier en Bleu, Karim Benzema ? Rendez-vous le 31 août à minuit, date de la fermeture du mercato estival 2021, ou à l’été 2022.