PSG Mercato : Mbappé, accord imminent entre Paris et le Real

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2021 à 12:55

Et si Kylian Mbappé avait disputé son dernier match au Parc des Princes le 14 août dernier contre Strasbourg (4-2). Ce jeudi, la presse espagnole évoque un accord entre le PSG et le Real Madrid pour l’attaquant tricolore.

PSG Mercato : Le Real s’apprête à revenir à la charge

Dans une interview accordée à plusieurs médias dont RMC Sport, mercredi, Leonardo a confirmé le refus du Paris Saint-Germain de donner suite à la proposition du Real Madrid d’un montant de 160 millions d’euros pour Kylian Mbappé. Mais le club madrilène tient à l’attaquant parisien et s’apprête à revenir à la charge dans ce dossier, selon les informations de la radio métropolitaine.

Une nouvelle confirmée par la célèbre émission El Chiringuito qui croit savoir que Florentino Pérez serait prêt à faire monter sa première offre de 60 millions d’euros supplémentaires pour atteindre les 220 millions d’euros attendus par Nasser Al-Khelaïfi. Déterminés à recruter Mbappé dès cet été plutôt que d’attendre un an et courir le risque de voir le PSG parvenir à le convaincre de prolonger, le Real Madrid serait disposé à consentir les sacrifices financiers pour boucler son transfert d’ici le 31 août. Et aux dernières nouvelles, la nouvelle offre des Merengues pourrait faire mouche.

Kylian Mbappé au Real Madrid cette saison ?

D’après le quotidien L’Équipe, « depuis plusieurs jours, les dirigeants parisiens s’attendaient à recevoir une proposition madrilène pour leur star française. Mais sans doute pas à ce niveau-là dès le départ. Officiellement, le Paris SG n’entrera pas dans une logique de vente pour son numéro 7. Une posture pour faire monter les enchères ? Cette hypothèse n’est pas du tout à exclure. Ils sont très peu, parmi les dirigeants parisiens, à imaginer le crack de Bondy infléchir sa position et prolonger d’ici juin… Selon nos informations, une offre située autour des 200 M€ nourrirait une vraie réflexion. »

Une tendance confirmée en Espagne par le média ABC qui assure que les dirigeants parisiens et madrilènes pourraient trouver un accord à hauteur de 180 millions d’euros d'ici la fin de la semaine. D’autant que le clan Mbappé et le Real Madrid se seraient déjà entendus sur les termes d’un contrat de six ans, soit jusqu’en 2027, avec un salaire annuel de 30 millions d'euros.