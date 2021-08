PSG: Le transfert de Mbappé au Real finalisé à Istanbul ce jeudi ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2021 à 18:55

Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus d’un départ du PSG. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant français pourrait s’engager en faveur du Real Madrid. L’affaire pourrait même se conclure ce jeudi à Istanbul.

Une réunion au sommet entre Al-Khelaïfi et Pérez ?

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair », a lancé Leonardo, mercredi, lors d’une interview accordée à RMC Sport. Pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, le club ne retiendra pas forcément le champion du monde 2018 seulement, « s’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions. » Des conditions qui pourraient être discutées lors de la rencontre à venir entre les présidents du PSG et celui du Real Madrid.

En effet, La Cadena SER révèle que Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez devraient profiter de leur présence à Istanbul ce jeudi, à l’occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions à 18h, pour parler de l’éventuel transfert de Mbappé. Selon la presse espagnole, les dirigeants du Paris Saint-Germain craignent la réaction des supporters ce week-end face au Stade de Reims et souhaitent finalement vendre Mbappé au plus vite.

Le transfert de Mbappé bouclé dans 24 heures ?

Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, les médias madrilènes et étrangers en sont convaincus. Après s’être fait refouler avec une première offre de 160 millions d’euros, le vice-champion de Liga devrait faire une seconde proposition comprise entre 170 et 200 millions d’euros. Et selon Radio Marca et Goal Espagne, le transfert du numéro 7 du Paris Saint-Germain pourrait être finalisé entre les deux clubs dans les prochains 24 heures, soit d’ici vendredi. Selon les différentes sources, l’enfant de Bondy pourrait même être écarté du groupe de Mauricio Pochettino qui va effectuer le déplacement de dimanche à Reims pour la 4e journée de Ligue 1. Affaire à suivre donc…