PSG Mercato : Kylian Mbappé au Real Madrid dans 24 heures ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2021 à 17:55

Le Real Madrid veut absolument recruter Kylian Mbappé durant ce mercato estival. Mais le club madrilène ne compte pas non plus passer une éternité sur ce dossier. Face aux tergiversations du PSG, les Merengues ont fixé un deadline pour la finalisation du transfert de l’ex-Monégasque.

Le PSG tarde à donner sa réponse au Real Madrid

Jeudi, le Paris Saint-Germain a reçu une deuxième offre du Real Madrid (170 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus), mais Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont toujours pas donné de réponse. Si plusieurs sources concordantes ont indiqué hier que le PSG avait accepté cette dernière proposition des Merengues, il n’en est rien. Florentino Pérez et les siens attendent encore que les Rouge et Bleu disent quelque chose après avoir pris connaissance de leur offre.

Ce samedi, le journal Le Parisien révèle que le vice-champion de France « a refusé la deuxième offre du Real Madrid et en espère une troisième, plus élevée. » Cependant, « la maison blanche faisait savoir dès jeudi soir que sa deuxième serait aussi sa dernière proposition. Comme toujours, un transfert, surtout de cette importance, se déroule sur fond d’immense jeu de poker menteur. » De son côté, L’Équipe précise que « Kylian Mbappé ne partira qu’à une seule condition, si le Real Madrid met le prix attendu par Paris. »

Selon les informations du quotidien sportif, les Parisiens espèrent « au moins » 180 millions d’euros, hors bonus. Pour le vice-champion d’Espagne, Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne jouent la montre dans ce dossier. Face à cette situation, la Maison-Blanche a tapé du poing sur la table.

Le Real lance un ultimatum au PSG pour Mbappé

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien rapporte que le Real Madrid ne veut pas attendre indéfiniment. Le club espagnol a donc lancé un « ultimatum » au Paris Saint-Germain afin que le transfert de Kylian Mbappé se règle sous 24 heures, soit dimanche, au plus tard.

« Le Real Madrid a transmis au PSG un ultimatum dans le dossier Mbappé. La maison blanche entend réaliser le transfert ce samedi ou ce dimanche sinon il renoncera. C’est le message que les dirigeants madrilènes ont diffusé auprès de leurs homologues parisiens. Ils estiment à la fois que Paris joue la montre et qu’à partir de lundi et les rassemblements internationaux, il sera quasi impossible de finaliser l’opération », écrit le journal régional ce samedi. Reste maintenant à savoir comment ce feuilleton va se terminer.