FC Nantes : Les confidences de Kombouaré sur la fin du mercato

Publié par Ange A. le 29 août 2021 à 02:35

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré s’est confié sur la fin du mercato chez les Canaris. Le technicien kanak s’attend à beaucoup de mouvements dans le sens des départs.

Kombouaré sans crainte pour la fin du mercato

Proche de la relégation en Ligue 2 la saison dernière, le FC Nantes a accueilli trois renforts cet été. Alors que le mercato ferme ses portes ce mardi, Antoine Kombouaré assure ne plus attendre de recrues. L’entraîneur de Nantes s’attend plutôt à des départs. Une situation qui est loin de gêner le coach du FCN. Avec la crise actuelle, l’entraîneur nantais comprend que son club doit vendre pour enregistrer quelques entrées. « Je suis lucide. Si, demain, on doit faire partir un joueur car il faut des rentrées d’argent, je peux l’entendre. Il y a une crise, hein, à part pour certains clubs […] Je suis prêt à partir avec cet effectif-là. On a un groupe homogène, avec tout ce qu’il faut pour faire une bonne saison et ne pas se faire peur comme l’année dernière », assure le technicien de 57 ans selon les propos rapportés par Foot 01.

Un important exode en vue au FC Nantes ?

Ces derniers jours du mercato pourraient permettre au FC Nantes de se débarrasser de quelques indésirables. Ouest France révèle notamment que l’ancien capitaine Abdoulaye Touré pourrait rejoindre le Genoa. Le journal régional croit savoir qu’il ne manquerait plus que l’aval du milieu de terrain pour boucler son départ du FCN. Un transfert de Touré pourrait rapporter 1,5 millions d’euros selon la même source. Autre indésirable, Khalifa Coulibaly est annoncé sur les tablettes des Belges de La Gantoise. Également mis à l’écart par Antoine Kombouaré, Abdoul Kader Bamba aurait reçu des offres de prêt en provenance de Troyes et de clubs de Ligue 2. À un an de l’expiration de son contrat, Randal Kolo Muani dispose aussi d’un bon de sortie. Waldemar Kita espère au moins 10 millions d’euros pour la révélation nantaise de la saison dernière.