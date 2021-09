PSG Mercato : 220M€, le Real a tenté de faire plier Paris pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2021 à 11:26

Le mercato estival a refermé ses portes à minuit. Kylian Mbappé n'a pas bougé du PSG malgré l'insistance du Real Madrid de le récupérer et le souhait du joueur de rejoindre la capitale espagnole. Florentino Pérez aura pourtant tout tenté.

Le PSG a refusé une offre de 220 M€ pour Mbappé

Kylian Mbappé est parti pour rester au Paris Saint-Germain cet été, malgré l’intérêt du Real Madrid. Mais la presse espagnole continue de mettre le feu. L’ancien avant-centre de l’AS Monaco ne devrait pas quitter le club parisien ce mardi soir, au grand dam du Real Madrid qui espère vivement voir le transfert se matérialiser. Sauf que jusqu'à présent, le vice-champion de France ne semble pas du tout disposé à laisser filer l’international français de 22 ans. L'espoir de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid ne quitte pas le coeur des socios.

Selon l’émission espagnole El Chiringuito de Jugones, les Merengues ont proposé ce mardi 200 millions d’euros pour l’international français. Sky Sports confirme la tendance et assure que l’offre était plutôt de 220 millions d’euros. Toutefois, le Paris Saint-Germain n’aurait pas donné suite à la proposition de la Maison-Blanche. Le vice-champion de France ne compte pas laisser filer son numéro 7.

Le PSG veut prolonger Mbappé

Selon El Chiringuito, Kylian Mbappé serait assez déprimé suite à ce refus du PSG. Mais un deal sera possible la saison prochaine, puisque l’attaquant français sera libre. En effet, Sky Sports assure que les négociations entre les dirigeants madrilènes et parisiens se sont poursuivies dans les derniers moments du marché des transferts pour le champion du monde 2018. Le Real Madrid aurait été prêt à payer notamment ce qu’il fallait pour récupérer l’ancien avant-centre de l’AS Monaco, mais Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont refusé de le laisser partir.

Khalifah Bin Hamad Al Thani, frère de Tamim bin Hamad Al Thani, Émir du Qatar et propriétaire du Paris SG, a confirmé avant la fermeture du mercato que le Bondynois allait rester à Paris et que tout va être fait à compter du mois d’octobre afin de prolonger son contrat jusqu’en 205. « Mbappé va rester à Paris cette saison. Et il y aura une négociation au mois d’octobre prochain pour prolonger son contrat jusqu’en 2025. Quelque chose est toujours mieux que rien », a notamment écrit le Prince qatarien sur son compte Twitter officiel.