PSG Mercato : Real Madrid, Benzema vend la mèche pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2021 à 18:41

Malgré une dernière offre de 200 millions d’euros, le PSG a refusé de céder Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. Pour autant, Karim Benzema, l’attaquant du club madrilène, ne se fait pas de souci pour l’avenir de son jeune compatriote.

La certitude de Karim Benzema sur l’avenir de Kylian Mbappé

Malgré le pressing du Real Madrid et la volonté du joueur de changer d’air cet été, le Paris Saint-Germain n’a pas accepté de laisser partir Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens veulent absolument parvenir à convaincre l’international tricolore de 22 ans de renouveler son engagement avec les Rouge et Bleu. Marca a récemment évoqué une proposition de contrat assorti d’un salaire annuel de 45 millions d’euros, soit devant les 41 millions de Lionel Messi et les 36 millions de Neymar. Offre refusée par le jeune bondynois qui veut aller poursuivre sa carrière en Espagne sous le maillot du Real Madrid. Au micro de la radio RTL, Karim Benzema a reconnu ce jeudi que c’est une évidence que Mbappé va rejoindre le club madrilène tôt ou tard.

« Si cet épisode nous a rapprochés ? Non parce qu’on se connaissait déjà avant, à l’Euro on a fait connaissance. On s’entend super bien, en dehors et sur le terrain. Après, ce sont des choix sportifs. Bien sur que j’aimerais bien aujourd’hui qu’il soit avec moi à Madrid, mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club », a déclaré le buteur de 33 ans actuellement en regroupement avec les Bleus et Mbappé.

Poursuivant, l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais a estimé que l’avenir de l’ex-Monégasque se trouve à Madrid. « De toute façon, c’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre. Je vais le redire, mais c’est le meilleur club du monde. Il y a beaucoup de pression, les gens sont à fond sur le foot, c’est un monde différent », a-t-il précisé. Et les derniers échos en provenance de l’étranger le confirment.

Le dossier Mbappé réglé dès le 1er janvier ?

En effet, selon les renseignements du quotidien Marca, Florentino Pérez a prévu de revenir à la charge pour Kylian Mbappé dès le 1er janvier 2022. À cette période, le protégé de Mauricio Pochettino sera libre de négocier avec le club de son choix. Conscient que les prioritaires Parisiens vont accentuer la pression sur le joueur afin qu’il paraphe un nouveau bail, le Real Madrid veut lui faire signer un préaccord dès l’ouverture du mercato hivernal. Toujours selon la même source madrilène, les Merengues sont confiants quant à l’aboutissement de ce dossier.