FC Nantes Mercato : Le « nouveau Mbappé » affiche ses ambitions

Publié par Ange A. le 05 septembre 2021 à 03:55

Le FC Nantes a misé sur Willem Geubbels pour renforcer son attaque cette saison. Prêté avec option d’achat par l’AS Monaco, le jeune attaquant s’est livré sur ses objectifs chez les Canaris.

Willem Geubbels à la relance au FC Nantes

Proche de la relégation en Ligue 2 la saison dernière, le FC Nantes s’est considérablement renforcé cet été. En attaque, le club des bords de l’Erdre a notamment recruté Willem Geubbels. L’ailier de 20 ans est prêté avec option d’achat à Nantes cette saison par l’AS Monaco. Le joueur encore sous contrat jusqu’en 2023 avec l’ASM affiche ses ambitions pour la nouvelle saison. « Il faut enchaîner les matches, marquer, être décisif par des buts ou des passes même si marquer c’est mieux en tant qu’attaquant. Je veux retrouver le niveau que j’avais avant les blessures et les petits pépins », a déclaré le polyvalent attaquant lors de sa présentation officielle.

Enfin la fin des galères pour Geubbels au FCN ?

S’il affiche des objectifs clairs avec le FC Nantes, celui qui entendait suivre les traces de Mbappé à Monaco souhaite relancer sa carrière. Ces dernières saisons, le joueur de 20 ans a davantage squatté l’infirmerie que le rectangle vert. En deux ans, le joueur formé par l’Olympique Lyonnais a connu six blessures. La saison dernière, Willem Geubbels n’a joué que 15 matchs (291 minutes) pour un but inscrit. « Les pépins, c’est derrière moi. L’année dernière, je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Je suis en manque de rythme, je subis une bonne préparation physique pour pouvoir enchaîner les matches », a confié le jeune attaquant. À Nantes, il pourra notamment compter sur Antoine Kombouaré. Le coach des Canaris entend en effet « le relancer et lui redonner du temps de jeu ».