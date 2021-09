FC Nantes Mercato : Officiel, Geubbels prêté par l'AS Monaco

Publié par ALEXIS le 01 septembre 2021 à 04:10

L’AS Monaco s’est débarrassé de Willem Geubbels. Il a été prêté au FC Nantes dans les dernières minutes du mercato de l’été, mardi nuit.

Le FC Nantes s'attache les services de Willem Geubbels

Ne rentrant pas dans les plans de l’AS Monaco, Willem Geubbels a été transféré au FC Nantes. Il est prêt pour la suite de la saison 2021-2022 et son contrat est assorti d’une option d’achat.« Le FC Nantes et l’AS Monaco (Ligue 1 Uber Eats) ont trouvé un accord pour le prêt – avec option d’achat – de Willem Geubbels (20 ans), pour la saison 2021-2022. Le FC Nantes souhaite la bienvenue à Willem Geubbels », a appris le club de la Cité des Ducs. Heureux d’accueillir ce renfort offensif, le FCN a souligné que sa nouvelle recrue estivale est « déterminée à retrouver du temps de jeu ». Mieux, le nouvel attaquant des Canaris « est prêt à relever le défi nantais », selon les Jaune et Vert.

Le transfert du joueur formé à l’Olympique Lyonnais a été confirmé par les Monégasques. « L’AS Monaco informe du prêt pour une saison avec option d’achat de Willem Geubbels, l’attaquant français de 20 ans, au FC Nantes ».Transféré de l’ OL à l’ASM en juillet 2018 pour 20 M€, le natif de Villeurbanne n’a pas réussi à s’imposer sur le Rocher. Il a disputé 17 matchs officiels sous les couleurs du club princier et a marqué un seul but. Et comme par hasard, c’était contre Nantes (2-1) en septembre 2020.

Un renfort offensif pour Kombouaré

L'équipe nantaise est 12e au classement général de Ligue 1 avec 4 points. Elle a marqué 3 buts et en a concédé autant en 4 journées de championnat. Avec l'arrivée de Willem Geubbels à la Beaujoire, l'équipe d'Antoine Kombouaré se renforce bien offensivement, suite au départ de l'ailier droit Kader Bamba à Amiens SC en Ligue 2.