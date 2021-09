PSG Mercato : Le Real prépare une folie historique pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2021 à 11:18

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est la principale priorité du Real Madrid pour l’été prochain. Pour arracher la signature de l’attaquant français, le club madrilène serait prêt à une folie historique.

Kylian Mbappé a pris une grande décision pour son avenir

En décidant de le retenir contre son gré durant le mercato estival qui vient de se refermer, le Paris Saint-Germain a pris l’énorme risque de voir Kylian Mbappé partir sans aucune indemnité de transfert à la fin de la saison. L’international tricolore de 22 étant lié au club parisien jusqu’en juin 2022. Et d’après les confidences d’un spécialiste du marché des transferts au quotidien espagnol AS, c’est bien vers une arrivée gratuite au Real Madrid que penche actuellement le coeur du champion du monde 2018.

« Le garçon veut partir, mais le PSG a maintenant du temps pour le convaincre de rester », a confié cette source. Pour le convaincre de continuer à rester sourd aux sirènes parisiennes, Florentino Pérez serait disposé à ouvrir un chapitre spécial pour lui dans l’histoire du football.

Mercato PSG : Une prime à la signature historique pour Mbappé ?

Kylian Mbappé qui adore les records va certainement se réjouir avec cette nouvelle révélation de la presse espagnole sur son avenir. Passé proche d’un départ vers le Real Madrid cet été, l’ancien joueur de l’AS Monaco a finalement été retenu par le Paris Saint-Germain. Et s’il vise toujours un changement d’air, le coéquipier de Lionel Messi et Neymar pourrait être le footballeur libre le plus cher de l’histoire.

En effet, selon les informations relayées ce dimanche par Marca, Mbappé pourrait coûter jusqu’à 80 millions d’euros en prime à la signature, bonus divers et commissions d’agents. Une opération que la direction du Real Madrid serait prête à boucler dès l’ouverture du mercato hivernal, c’est-à-dire dès le 1er janvier 2022. Le PSG est donc prévenu.