PSG Mercato : Real Madrid, Mbappé a déjà tranché pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2021 à 09:15

Malgré sa volonté affichée et exprimée auprès de la direction du PSG, Kylian Mbappé ne jouera pas pour le Real Madrid cette saison. Les deux clubs n’ayant pu se mettre d’accord sur son transfert. L’attaquant français n’en démord pas pour autant. Il a une idée claire clairement son avenir.

Kylian Mbappé envoie un message clair au PSG

Alors que son transfert au Real Madrid n’a pas eu lieu cet été, Kylian Mbappé prépare déjà son avenir. Libre dans un an, l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a pas tardé à le faire comprendre à la direction du Paris Saint-Germain. Et il a profité du transfert d’Eduardo Camavinga à Madrid en provenance du stade Rennais pour faire passer son message. Le champion du monde 2018 a choisi les réseaux sociaux et Instagram pour annoncer la couleur en ce qui concerne son avenir, après le refus catégorique du PSG de le laisser rejoindre le Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ayant refusé une offre colossale de 200 millions d’euros malgré qu’il ne dispose plus que d’un an de contrat. Omar Cherif Machichi, propriétaire d’une société oscillant entre conciergerie de luxe et agence de voyages, et gravitant autour des joueurs du PSG, a écrit pour accompagner une photo de Mbappé : « Respect mon frère pour ton professionnalisme. Reprogramme tes rêves pour bientôt. La vie est belle. Tu es le meilleur… » Un message que le numéro 7 du PSG a partagé pour faire passer le message sur son compte, puis de le retirer ensuite. Si le PSG lui a barré la route du Real Madrid cet été, l’enfant de Bondy semble déterminé à réaliser son rêve l’été prochain.

Vers un départ libre pour Kylian Mbappé

Si l’ancien buteur de l’AS Monaco « respecte et accepte la décision du PSG » comme l’a annoncé auparavant le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport lundi, le Golden Boy 2017 semble tout de même bien déterminé à changer d’air à la fin de la saison 2021-2022. Le Qatar aura donc du mal à le persuader de renoncer à son rêve d’enfance afin de poursuivre l’aventure à Paris au-delà de juin 2022. Même si le Paris SG est prêt à lui offrir un salaire de 45 millions d’euros annuels selon Le Parisien et « un hôtel particulier » selon Paco Buyo, bien introduit auprès de l’émir du Qatar.