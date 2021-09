PSG Mercato : Benzema en rajoute sur le transfert de Mbappé

Publié par Ange A. le 06 septembre 2021 à 04:00

Attaquant du Real Madrid, Karim Benzema s’est de nouveau exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le buteur des Merengues croit dur comme fer en la signature de l’attaquant du Paris Saint-Germain à Madrid.

Karim Benzema n’en démord pour la venue de Kylian Mbappé

Malgré le recrutement effectué par le Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé voit son avenir loin de la capitale. S’il a reçu plusieurs propositions pour prolonger son contrat avec le PSG, l’attaquant de 22 ans n’est plus enclin à rester chez les Rouge et bleu. Alors que son contrat expire en juin prochain, le champion du monde tricolore était annoncé avec insistance au Real Madrid. Le club espagnol a même proposé des offres mirifiques à Paris pour signer son crack. Mais le club francilien n’a pas flanché et conservé son numéro 7. Buteur du Real Madrid, Karim Benzema s’est de nouveau exprimé sur ce gros feuilleton de l’été. L’attaquant vedette de la Maison Blanche aurait voulu accueillir son jeune compatriote dans la capitale espagnole cet été.

Un gros coup dur à 0€ en vue pour le PSG

« De toute façon, le Real le veut, ce n’est plus un secret. J’aurais aimé qu’il vienne cette année au Real Madrid [...] Non, on s’est parlé mais on n’a pas forcément parlé de ça », a lâché l’attaquant madrilène dans l’émission « Téléfoot » sur TF1. Resté à quai, Kylian Mbappé est parti pour quitter le Paris Saint-Germain en tant que joueur libre. Si sa situation contractuelle demeure inchangée en janvier, l’ancien monégasque sera en effet libre de se mettre d’accord avec le club de son choix en vue d’un départ gratuit l’été prochain. Faute d’avoir trouvé un accord avec Paris cet été, le Real Madrid entend donc attendre l’hiver pour revenir à la charge pour le natif de Bondy. Un départ à zéro euro de Mbappé constituerait une énorme perte pour le PSG. Le club francilien avait claqué 180 millions d’euros pour le recruter en 2017.