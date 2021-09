Jean-Paul Belmondo, l'un des bâtisseurs du PSG est décédé

Publié par Gary SLM le 06 septembre 2021 à 17:37

Jean-Paul Belmondo est décédé. L’acteur n’était pas qu’un grand nom du cinéma français, il était aussi fan de sport et du PSG où il a joué un rôle important.

Décès de Jean-Paul Belmondo, le PSG perd un grand fan

Dans les premières années du Paris Saint-Germain, Jean-Paul Belmondo était très actif au sein du club de la capitale française qu’il supportera jusqu’à la fin de sa vie. On connaît la passion du cinéaste pour le sport (boxe, tennis et football). Lors de son passage au Grand Journal de Canal Plus, il répondait : « Si j’ai mis un peu d’argent dans le PSG ? Beaucoup. » Il affirme ensuite regretter « de ne pas avoir gardé un petit pourcentage dans le club ! » devenu aujourd’hui le plus grand de France.

Dans les années 1973, avec Daniel Hechter à la tête du comité de gestion du Paris SG, Jean-Paul Belmondo était très proche des amis fortunés d'Hechter. C’est ce groupe d’hommes d’affaires et de célébrités qui aidera le créateur de mode à mettre en place le club rêvé pour concurrencer les grandes équipes de l’époque. Charles Talar, Francis Borelli ou encore Bernard Brochand sont partie de ce groupuscule d’actifs pour faire aboutir ce projet.

La star n’aimait pas les exagérations dans la rémunération des joueurs

L’acteur n’approuvait cependant pas les envolées des salaires des joueurs du Paris Saint-Germain. Il estimait que les sociétaires de l’équipe parisienne « gagnent trop d’argent », ce qu’il trouvait « immoral », car dira-t-il, cela « tue l’esprit sportif ».

S’il par la suite il se montre discret dans le monde du football à cause de son « son emploi du temps » bien chargé, Jean-Paul Belmondo est resté un grand passionné du Paris Saint-Germain. Les fans du Parc des Princes perdent un des habitués des tribunes officiels du stade de leur équipe de cœur.