Info Mercato RC Lens : Un prodige de 19 ans signe au RCL !

Le RC Lens renforce sa ligne d’attaque avec une nouvelle recrue prometteuse et talentueuse. Il s’agit de la signature définitive de Jeremy Agbonifo, qui voit son option d’achat levée automatiquement par le club artésien.

Mercato : Le RC Lens lève l’option d’achat de Jeremy Agbonifo

Formé au BK Hacken, Jeremy Agbonifo a connu un parcours suivi de près par le club suédois. Un temps évolué avec l’équipe U17 et U19 du FC Porto, il a récemment signé sous forme de prêt au RC Lens en janvier dernier, pour six mois, assorti d’une option d’achat obligatoire en cas de maintien du club artésien en Ligue 1. Aussitôt arrivé, Jeremy Agbonifo a débuté son expérience avec l’équipe première où il a pu s’illustrer avec un but marqué en Ligue 1.

Par la suite, il a dû alterner avec l’équipe réserve, en raison du manque de temps de jeu. Au total, l’ailier droit de 19 ans a disputé 11 matchs, dont huit en Ligue 1 et trois en National 3. Son expérience au RC Lens n’était pas aussi convaincante, mais grâce à la clause d’option d’achat, que comporte son contrat, il se voit automatiquement quitter le BK Hacken pour rejoindre définitivement les Sang et Or. Photos : Les joueurs du RC Lens

Le club suède a officialisé le départ de Jeremy Agbonifo dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux : « Fin janvier, Jérémy Agbonifo a été prêté au RC Lens, qui disposait d’une option d’achat sur le joueur de 19 ans. Il est désormais clair que le club de Ligue 1 va acquérir l’attaquant », peut-on lire sur le site officiel du BK Hacken.

De son côté, le joueur d’origine nigériane se focalise déjà sur son prochain défi à relever : « je me fixe des objectifs élevés et je veux toujours m’améliorer. Je souhaite continuer à progresser pour faire encore mieux. » Dans cette opération, le RC Lens a dépensé 6,5 millions d’euros.

