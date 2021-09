PSG Mercato : Accord pour Kylian Mbappé, tout est déjà réglé !

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2021 à 18:10

Kylian Mbappé n’a pas quitté le PSG durant le mercato estival passé malgré sa volonté de rejoindre le Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant tricolore aurait toutefois déjà réglé la question de son avenir.

Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco et contre un chaque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé honore sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. S’il espérait pouvoir changer d’air cet été et permettre au PSG d’encaisser une belle somme d’argent sur son éventuel transfert, l’international français de 22 ans a vu les dirigeants parisiens fermer la porte à double tour, refusant une dernière offre de 180 millions d’euros de la part du Real Madrid. L’enfant de Bondy va donc passer une cinquième saison sous le maillot des Rouge et Bleu.

Qu’à cela ne tienne. Le champion du monde 2018 est décidé à jouer pour le club madrilène et a d’ores et déjà conclu un accord avec Florentino Pérez. En effet, d’après les indiscrétions livrées ce lundi par le journal AS, tout est réglé entre le clan Mbappé et la direction du Real Madrid. Libre le 30 juin prochain, le protégé de Mauricio Pochettino a donné son accord aux Merengues pour une arrivée libre à l’issue de la saison. De son côté, le vice-champion d’Espagne n’attend plus que l’ouverture du mercato hivernal pour boucler cette énorme prise avec la signature d’un précontrat. Sauf que le PSG ne s’avoue pas encore vaincu dans ce dossier.

Le PSG tente de dissuader Kylian Mbappé

Si le Real Madrid affiche un optimisme dans le dossier Kylian Mbappé, un journal espagnol assure que le Qatar et le Paris Saint-Germain sont loin d’avoir renoncé à leur attaquant. À en croire AS, les dirigeants parisiens continuent de travailler sur l’ex-Monégasque avec une proposition qui ferait de lui le joueur le mieux de la planète avec un salaire de 45 millions d’euros annuels. Toutefois, Mbappé reste sur sa position et refuse de prolonger son bail pour le moment. Le PSG continue également de négocier.