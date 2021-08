Mercato PSG : Mbappé, Florentino Pérez répond cash à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2021 à 10:55

Leonardo a accordé une interview à RMC Sport pour faire le point sur le dossier Kylian Mbappé. Très remonté contre les agissements du Real Madrid, le directeur sportif du PSG a confirmé le refus du club sur la proposition du club madrilène. Par la voix de son président Florentino Pérez, le club madrilène a répondu à la sortie du dirigeant parisien.

Leonardo attend beaucoup plus du Real Madrid pour Mbappé

S’il a entrouvert la porte à un départ de Kylian Mbappé, le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a pas manqué de dénoncer les pratiques du Real Madrid dans ce dossier. « Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même, car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct. C’est la preuve même de la stratégie : une offre arrive à un an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu’ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l’année prochaine », a expliqué Leonardo au micro de RMC Sport.

Poursuivant, le dirigeant a clairement montré la voie aux Merengues s’ils veulent vraiment le champion du monde 2018. « Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n’est pas suffisante. 160 millions d’euros ? Je ne peux pas confirmer les chiffres, mais c’est autour de ça. C’est moins que ce qu’on l’a payé », a-t-il expliqué. Une sortie médiatique qui a été bien reçue du côté de la capitale espagnole.

Pérez confirme le refus du PSG à son offre pour Mbappé

Interrogé par le journaliste José Manuel Moreno, l’un de ses journalistes confidents, Florentino Pérez a commenté la réponse du Paris Saint-Germain à son offre de 160 millions d’euros pour Kylian Mbappé. Le patron des vice-champions de Liga a été bref et net. « Le PSG a déjà répondu à l’offre, et de manière grossière », a rétorqué l’homme d’affaires espagnol. Selon plusieurs sources proches du dossier, cette affaire aurait sérieusement mis à mal les relations entre les deux clubs. Reste maintenant à savoir si le Real Madrid va rehausser son offre d’ici le 31 août à minuit.