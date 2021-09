Mercato : Le plan du Real Madrid pour détraquer le PSG

Publié par Gary SLM le 07 septembre 2021 à 11:22

Le Real Madrid a certes perdu le match aller sur le plan du mercato face au PSG, mais il se prépare à une offensive d’envergure qui pourrait porter un coup au projet des Qataris.

Mercato PSG : Cet effectif XXL du Paris SG

Mbappé, le Real jusqu'au bout de ses forces

Le Paris Saint-Germain a tout de la meilleure équipe du moment sur le papier avec des joueurs d'envergure qui composent l'effectif. En plus de Neymar et Kylian Mbappé qui donnaient déjà fière allure au maillot Rouge et Blanc, Leonardo s’est offert Sergio Ramos, puis Lionel Messi . Les arrivées du gardien italien Gianluigi Donnarumma ou encore du milieu de terrain Georginio Wijnaldum, ainsi que du défenseur Achraf Hakimi, sont autant d’acquisitions qui ont positivement changé l’image du club de la capitale.

De son côté, le Real Madrid voulait recruter Kylian Mbappé, sans succès. Une première offre puis une seconde ont été transmises à l’équipe parisienne en fin de mercato. S’il semblait disposé à laisser partir l’attaquant français, le club parisien a finalement opéré un virage à 360° avec les refus successifs infligés à Florentino Perez et ses collaborateurs. Kylian Mbappé est donc resté au sein de l’équipe parisienne, mais pour combien de temps ? Si certaines sources annoncent qu’il va certainement prolonger avec le Paris Saint-Germain, son contrat arrivant à son terme en juin prochain, d’autres le voient rejoindre son club de rêve, le Real Madrid, dès la fin de cette saison. Il est vrai qu’en termes de standing du onze des deux équipes, le PSG coiffe au poteau la Maison-Blanche, d’où l’incompréhension sur les vraies motivations du joueur Bondynois.

Le Real Madrid prépare une opération d'envergure

Il n’empêche que les Madrilènes, créateurs du foot bling-bling avec son équipe galactique des années Zidane et Ronaldo, n’ont pas dit leur dernier mot. En Espagne, la presse annonce qu’une vaste opération de refonte de l’équipe de Carlo Ancelotti est à l’étude. Pour ce projet, outre le Paris SG, plusieurs autres grands clubs devraient être touchés par les actions de Perez.

Les trois joueurs pour rendre consistante l'équipe

La principale cible parisienne visée par le Real

C'estde Manchester United que les dirigeants espagnols veulent utiliser comme prochain maître à jouer en milieu de terrain. Le Français, proche de la fin de son contrat avec Man United, ne compte pas prolonger, ce qui offre une plus grande marge de manoeuvre au Real Madrid. Comme il fallait s’y attendre, Kylian Mabppé figure toujours et encore dans le viseur merengue. Une place de leader offensif, avec tout le lobbying pour favoriser l'obtention d’un Ballon d’Or, lui est réservé dans la capitale espagnole. Le fait qu’il pourrait devenir un agent libre en juin prochain permet aux dirigeants espagnols de lui réserver un des salaires les plus importants du foot.

Avec le jeune Edouardo Camavinga et David Alaba déjà enrôlés, le géant européen du football veut remettre assez rapidement les pendules à l’heure. En plus de leur volonté de piquer Kylian Mbappé au PSG, chez les Blancos, on pense aussi à engagerErling Haaland, la solution de repli des dirigeants parisiens. Prendre son attaquant au Paris Saint-Germain et le priver dans le même temps de sa cible prioritaire en attaque est une manoeuvre qui va forcément donner lieu à une bataille sans merci. Si les récents transferts de Ronaldo et Messi laissaient croire à un mercato moins bouillant l’été prochain, les nouvelles ambitions des dirigeants madrilènes changent clairement la donne.

