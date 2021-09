LOSC Mercato : Létang tacle Gérard Lopez sur le dossier Osimhen

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2021 à 14:02

Dans une longue interview accordée à la Voix des Sports, Olivier Létang est revenu sur le transfert de Victor Osimhen. Le président du LOSC en a profité pour livrer ses quatre vérités à Gérard Lopez, ancien propriétaire du club nordiste.

LOSC Mercato : Olivier Létang tacle Gérard Lopez

Nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez n’a pas laissé que bons souvenirs au LOSC. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a été évincé par le club lillois en janvier dernier en raison d’une gestion financière plus que douteuse. Et son successeur à la tête des Dogues, Olivier Létang, ne s’est pas montré tendre envers lui. « Je n’aime pas critiquer ce qui s’est passé auparavant. Mais au bout d’un moment je dis stop, surtout si on me soupçonne de mentir, il faut dire la vérité et arrêter de raconter des histoires », a confié l’homme de 48 ans avant de se montrer un peu plus tranchant envers Gérard Lopez.

« Il est fort, mais la communication n’est pas plus forte que les chiffres. Il faut un discours vrai. Les comptes du LOSC n’étaient jamais déposés. Aujourd’hui, ils sont à disposition et nous n’avons rien à cacher. C’est ça être responsable », a-t-il ajouté. Le successeur de Gérard Lopez au LOSC assure que sa mission « est de prendre soin de ce très beau club, de le pérenniser, pas de faire croire n’importe quoi et de vivre chaque année en le mettant en danger comme ça a été fait ». Une pique directement adressée à son prédécesseur.

La mise au point de Lopez sur le dossier Osimhen

Poursuivant, Olivier Létang a fait une grosse mise au point sur le transfert de Victor Osimhen à Naples. Si le transfert de l’attaquant nigérian est estimé à environ 81 M€ par la presse, c’est loin d’être le cas selon le président du LOSC. « Au départ tout le monde pense que la vente d'Osimhen c'est 81 M€. La vente d'Osimhen sur l'accord de transfert c'est 68 M€ (...) Quatre joueurs sont arrivés en provenance de Naples. La valorisation de ces quatre joueurs, en cumulé, c'est selon les acteurs spécialisés au maximum 500 k€. Or ces quatre joueurs ont été achetés 20 M€ », a confié Létang.

Et si Gérard Lopez assurait qu'aucun « intermédiaire n'a été payé » dans cette transaction, Olivier Létang a rétabli la vérité, expliquant « qu’un agent a bien été mandaté le 27 juillet 2020 et le contrat de transfert a été signé le 27 juillet 2020. C’est factuel ». Le président du club lillois assure alors qu’il il faut « arrêter de mentir et de manipuler ».