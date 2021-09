PSG Mercato : Accord annoncé, le premier coup de l’hiver bouclé

Publié par JEAN-LUC D le 07 septembre 2021 à 21:22

Le PSG prépare d’ores et déjà son prochain mercato de l’hiver. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, aurait même bouclé un premier gros coup pour l’équipe de Mauricio Pochettino.

Franck Kessié donne son accord de principe au PSG

En fin de contrat le 30 juin prochain, Franck Kessié a pris la résolution de ne pas prolonger avec l’AC Milan. Désireux de remporter son premier titre majeur, le milieu de terrain des Rossoneri veut rejoindre une équipe qui joue régulièrement la Ligue des Champions. Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, l’international ivoirien de 24 ans a fait le choix du Paris Saint-Germain. En effet, d’après les informations de TMW, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame a donné son accord de principe à Leonardo afin de rejoindre le PSG dès cet hiver ou l’été prochain selon l’entente entre les deux clubs.

Lundi, Foot Mercato avait déjà donné le ton en annonçant que « le PSG est entré en contact avec l’entourage de Franck Kessié, milieu de terrain ivoirien de l’AC Milan. En fin de contrat en juin 2022, le joueur pourrait s’engager libre avec le PSG ou débarquer dès le mois de janvier dans le cadre d’un transfert. » Avec la fragilité de Marco Verratti, le directeur sportif parisien veut renforcer davantage le milieu de terrain des Rouge et Bleu et Kessié pourrait donc être le premier gros coup hivernal du vice-champion de France. Mais il faudra déjà parvenir à un accord avec l’AC Milan.

Négociations ouvertes entre Leonardo et Maldini

Le média transalpin précise que les dirigeants milanais ne s’opposent pas forcément au départ de Franck Kessié, mais espèrent encaisser un joli même si le joueur n’aura plus que six mois de contrat en janvier. Paul Maldini et Leonardo, les deux anciens dirigeants du club lombard, vont donc se retrouver dans les semaines à venir afin d’évoquer ce dossier.

« Leonardo et Maldini ont évoqué une possible négociation en janvier prochain, si jamais Kessié était décidé à quitter le club, en vue de récupérer une petite indemnité de transfert. Le milieu de terrain, auteur de 13 buts la saison passée en Serie A (dont 11 penaltys), a donc les cartes en main », expliquait déjà Foot Mercato.

La tendance se confirme donc pour le compatriote de Didier Drogba qui pourrait rejoindre la bande à Lionel Messi dans la seconde moitié de saison. Pour rappel, le club italien a proposé à Kessié de prolonger son contrat contre un salaire de 6,5 millions d’euros hors que le PSG est prêt à lui verser jusqu’à 10 millions d’euros par saison. Reste maintenant à savoir combien le club de Zlatan Ibrahimovicth réclamera pour son numéro 79. Selon Transfermarkt, Kessié vaut 55 millions d’euros à l’heure actuelle.