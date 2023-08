Alors que le FC Barcelone fait de Joao Cancelo l'une de ses priorités pour ce mercato estival, les Blaugranas ont de la concurrence sur ce dossier brûlant.

Mercato FC Barcelone : L'Arabie Saoudite veut attirer Joao Cancelo

Durant ce mercato, le FC Barcelone veut tenter de se renforcer au poste de latéral droit. Pour ce faire, le Barça cible principalement Joao Cancelo, dont la situation n'est pas claire à Manchester City, lui qui revient d'un prêt au Bayern Munich. Cependant, les Blaugranas tardent à finaliser ce dossier, et craignent de se faire doubler par le concurrence pour le transfert de l'international portugais.

Alors que le Barça fait tout pour compliquer le départ d'Ousmane Dembélé au PSG, ces derniers pourraient donc se faire doubler pour Joao Cancelo. En effet, AS affirme que le Portugais aurait toujours la cote sur le marché des transferts, et qu'il aurait même déjà reçu des offres. La dernière viendrait d'un club saoudien, qui ferait le forcing pour attirer le joueur en Saudi Pro League. Les négociations auraient même déjà débuté entre les différentes parties pour ce possible transfert.

Manchester City a donné son accord pour le départ de Joao Cancelo en Arabie Saoudite

Le FC Barcelone a la pression dans le dossier Joao Cancelo. En effet, alors que Franck Kessié pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite, c'est désormais l'une des cibles prioritaires du Barça qui pourrait faire de même. Selon le média espagnol, Manchester City aurait été mis au courant, et aurait accepté que le latéral portugais discute avec le club saoudien, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée.

L'Arabie Saoudite continue donc de vouloir renforcer son championnat, et pourraient bien ajouter un nom de grande classe si le transfert de Joao Cancelo venait à se concrétiser. De son côté, Xavi, qui veut absolument attirer le joueur, va devoir mettre les bouchées doubles pour éviter que cette opportunité ne lui échappe.