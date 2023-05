Régulièrement annoncé dans les plans du PSG et de l’OM, le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, pourrait finalement signer son grand retour en Serie A lors du prochain mercato estival.

Deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, le RC Lens est sur le point de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Mais les Sang et Or pourraient voir s’en aller plusieurs de leurs cadres lors du prochain mercato estival. Alors que les dernières rumeurs de transferts se concentraient ces dernières semaines sur des départs de Kevin Danso et Loïs Openda, le nom du capitaine lensois Seko Fofana est revenu à la surface dans la presse étrangère. Après trois ans de bons et loyaux services, le milieu de terrain pourrait changer d’air cet été. Annoncé au Paris SG puis à l’Olympique de Marseille, le joueur de 28 ans pourrait bien retourner en Serie A.

RC Lens Mercato : Seko Fofana à l’AC Milan la saison prochaine ?

En effet, d’après les informations divulguées ce dimanche par le quotidien italien Tuttosport, Seko Fofana serait à nouveau dans le collimateur des décideurs de l’AC Milan. Déjà approché l’été passé pour remplacer son compatriote Franck Kessié, qui avait quitté les Rossoneri pour rejoindre le FC Barcelone, l’international ivoirien de 28 ans pourrait faire l’objet d’une nouvelle offre du club lombard lors du prochain mercato estival.

Toutefois, le média transalpin précise que le montant demandé par le RC Lens pour son maître à jouer, entre 25 et 30 millions d’euros, serait considéré comme énorme par l’AC Milan. De son côté, le club lensois espère convaincre Seko Fofana de rester une saison de plus pour disputer la Ligue des Champions sous les ordres de Franck Haise la saison prochaine. Reste maintenant à savoir ce que va décider l’ancien milieu d’Udinese (2016 à 2020) pour la suite de sa carrière.