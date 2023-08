Alors qu'il ne rentre pas dans les plans de Xavi depuis le retour de son prêt à Tottenham, Clément Lenglet pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite cet été.

Mercato FC Barcelone : Clément Lenglet est en contact avec l'Arabie Saoudite

Arrivé au FC Barcelone en 2018, contre un peu plus de 35 millions d'euros, Clément Lenglet est plus en état de grâce en Catalogne. En effet, en 5 ans passés chez les Blaugranas, le joueur à perdu, au fil du temps, sa place de titulaire et a d'ailleurs été prêté à Tottenham la saison dernière afin de retrouver un peu de temps de jeu sur les pelouses de Premier League. Mais depuis son retour de Londres, le défenseur central n'entre pas dans les plans de Xavi.

Un temps évoqué du côté de l'OM cet été, Clément Lenglet devrait bel et bien quitter le FC Barcelone, mais pour rejoindre l'Arabie Saoudite. À 28 ans, l'international français (15 sélections) va très probablement quitter l'Europe dans les prochaines semaines, comme le rapporte The Athletic. L'occasion pour le Barça de continuer à dégraisser, puisque les Catalans ont déjà cédé Franck Kessié au club saoudien d'Al-Ahli.

Clément Lenglet va rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Selon les informations du média, Clément Lenglet devrait s'engager avec Al-Nassr dans les prochaines heures, alors qu'il n'a pas été enregistré par le FC Barcelone pour la saison à venir. Le défenseur français devrait donc rejoindre Cristiano Ronaldo et retrouver son N'Golo Kanté, son coéquipier en sélection nationale.

Bien que l'on ne connaisse pas encore le montant que pourrait récupérer le Barça dans cette transaction, cette opération devrait permettre au Barça d'économiser le salaire de l'ancien joueur de Nancy, qui est un poids mort pour les finances du club catalan, qui ont besoin d'être assainies. Le dénouement de ce dossier pourrait intervenir dans les prochains jours.