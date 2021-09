ASSE Mercato : Un départ historique bientôt acté à Saint-Étienne

Publié par JEAN-LUC D le 14 septembre 2021 à 17:40

Annoncée puis démentie par le club, la grosse rumeur qui alimente régulièrement les causeries autour de l’ ASSE pourrait finalement être officialisée dans les prochains jours. Le club ligérien va enregistrer un départ historique dans ses rangs.

L’ ASSE se sépare de son directeur de la communication

Membre de la direction de l’AS Saint-Étienne depuis 2011, après un premier passage entre 2007 et 2009 sous l’ère Laurent Roussey, Philippe Lyonnet va quitter son poste de directeur de communication. Annoncée la semaine dernière, la nouvelle avait été démentie par le principal concerné et le président du directoire des Verts Roland Romeyer, « très proche de l'ancien coordinateur sportif de Laurent Roussey, qu'il avait lui-même fait revenir au club trois ans après son licenciement », explique le média But Football Club.

Cependant, Jean-François Soucasse, le nouveau président délégué de l’ASSE depuis le 1er juillet dernier, a bel et bien décidé de se séparer de Philippe Lyonnet. Le départ de cet ancien homme de main de Roland Romeyer devrait même être entériné très bientôt, le temps que la question de sa succession soit réglée.

Le remplaçant de Philippe Lyonnet déjà trouvé

Après plus de dix années passées au sein de la direction de l’AS Saint-Étienne, Philippe Lyonnet va céder son fauteuil à un nouveau visage. D’après But Football Club, pour prendre la place de Lyonnet, le nouvel homme fort des Verts privilégie la solution interne. Ainsi, « c’est l'actuel community manager du club Thomas Granger, qui devrait être le référent de Soucasse pour la communication et les relations avec les médias. Sans qu'un nouveau responsable de la "com" ne soit nommé ». En attendant, Jean-François Soucasse et Philippe Lyonnet négocient afin de trouver un accord sur les conditions de leur séparation. Le départ du désormais ex-directeur général adjoint de l’ASSE devrait faire l’objet d’un communiqué du club dans les jours à venir.