PSG : Des nouvelles de Kylian Mbappé blessé contre Bruges

Publié par Ange A. le 16 septembre 2021 à 05:05

Le Paris Saint-Germain a entamé sa campagne européenne par un nul contre le FC Bruges (1-1). Outre cette contreperformance, le PSG a perdu Kylian Mbappé, sorti sur blessure en deuxième mi-temps.

Paris accroché, inquiétude pour Kylian Mbappé

Le large succès contre le Clermont Foot (4-0) samedi faisait office de dernière répétition avant le retour du PSG en Ligue des champions. Auteur d’un doublé contre le promu, Ander Herrera (15e) a remis ça ce mercredi contre le FC Bruges pour la 1re journée de la C1. Mais le but de l’ancien mancunien n’a pas suffi face aux Belges. Lesquels sont revenus au score à la 27e minute, privant ainsi le Paris Saint-Germain d’un bon départ en Coupe d’Europe. Les Rouge et bleu ont d’ailleurs enregistré un coup dur en début de deuxième mi-temps. Titularisé en pointe face à Bruges, Kylian Mbappé a dû céder sa place à Mauro Icardi suite à une blessure. Entraîneur du club de la capitale, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de son poulain.

Des nouvelles pas rassurantes pour Mbappé

Le coach du Paris Saint-Germain a confirmé que Kylian Mbappé est touché à la cheville. Des examens réalisés dans les prochaines heures permettront d’en savoir davantage sur la nature de sa blessure comme l’a indiqué le coach d PSG. « Mbappé s’est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles. On va voir demain [jeudi] si on peut avoir des nouvelles plus précises », a confié l’entraîneur parisien en conférence de presse. Une bien mauvaise nouvelle pour Paris à la veille de la réception de l’Olympique Lyonnais lors de la 6e journée de Ligue 1 ce dimanche. S’il est resté muet mercredi, le numéro 7 parisien compte déjà 4 réalisations et 2 passes décisives en 5 matchs de championnat. Son absence serait un coup dur face à Lyon. L’ OL de son côté pourrait se passer des services de Moussa Démbélé touché au quadriceps et forfait contre les Rangers Glasgow ce jeudi en Ligue Europa.