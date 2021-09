PSG : Pochettino et Messi réservent une grosse surprise à Bruges

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2021 à 20:40

Sauf énorme revirement de toute dernière minute, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino devrait aligner le trio Lionel Messi, Neymar Junior et Kylian Mbappé ce soir contre le FC Bruges pour le compte de la première journée de Ligue 1. Une grosse surprise se prépare dans l'animation parisienne.

Messi dans une position axiale derrière Mbappé ?

Ce mercredi à 21 heures, Mauricio Pochettino et ses hommes débuteront leur campagne de Ligue des champions au stade Jan Breydel face au FC Bruges. Une affiche qui devrait permettre à l’entraîneur du Paris Saint-Germain d’aligner ensemble pour la première fois Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, le trio offensif qui fait tant rêver. Si personne ne doute du talent de chacun des trois attaquants, la grande inconnue reste le système de jeu qui sera mis en place pour leur permettre d’évoluer ensemble sans se marcher dessus.

RMC Sport rapporte ainsi que « lors de l’opposition de veille de match, ce mardi soir, Pochettino a mélangé les équipes (de potentiels titulaires et remplaçants), et a aligné Messi… dans un rôle axial. Sinon, on notera que Presnel Kimpembe – gêné à une cheville il y a quelques jours – a fait toute l’opposition sans douleurs apparentes. » Aux avant-postes, Messi tournait autour de Mbappé tandis que Neymar était associé à Mauro Icardi dans le camp d'en face. Suffisant pour imaginer Lionel Messi positionné dans un rôle axial en soutien de Kylian Mbappé ?

Rendez-vous au Jan Breydelstadion dans quelques heures. Pour rappel, Sergio Ramos (blessure au mollet), Layvin Kurzawa et Colin Dagba (phase de reprise) manqueront à l’appel tandis qu’Angel Di Maria et Idrissa Gueye, suspendus, ne seront pas du voyage. Marco Verratti est aussi forfait. En revanche, Pochettino pourra compter sur le retour de ses internationaux sud-américains et sur Mauro Icardi. Leandro Paredes, Lionel Messi et Neymar sont disponibles. L’autre problème majeur à trancher sera le choix du gardien de but qui va débuter entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

La compo probable du PSG contre Bruges :

Navas ou Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Wijnaldum, Herrera, Paredes – Messi, Mbappé, Neymar.