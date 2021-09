ASSE : Ça ne sent pas bon pour Saint-Étienne avant Monaco !

Publié par JEAN-LUC D le 21 septembre 2021 à 07:11

Claude Puel et l’ ASSE iront défier l’AS Monaco au stade Louis II mercredi à 19 heures pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Et cette rencontre pourrait davantage plonger l’AS Saint-Étienne dans le dur.

L’ ASSE va affronter un Monaco en pleine forme

Le déplacement de l’AS Saint-Étienne au Stade Louis II, mercredi soir pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, pourrait aggraver la situation des Verts. Après un début de saison timide, l’AS Monaco a retrouvé des couleurs jeudi en coupe d’Europe contre Sturm Graz (1-0) et dimanche à Nice lors du derby azuréen (2-2). À l’issue de la rencontre, Niko Kovac s'est projeté sur le choc de la 7e journée de Ligue 1 contre l’ASSE.

« Marquer deux buts à Nice, qui n’en avait pas pris jusque-là, est une petite satisfaction. Wissam Ben Yedder a débuté et marqué, Myron Boadu a fait une bonne entrée. Globalement, je suis content de leurs prestations. Saint-Étienne arrivera vite. On progresse petit à petit. Je pense qu’on est sur la bonne voie », a analysé l’entraîneur de l’ASM. L’AS Saint-Étienne devrait donc affronter un Monaco qui monte en puissance. Mais ce n’est pas tout pour Claude Puel et ses hommes.

L’ASSE sans les Magic Fans à Monaco mercredi soir

Les Ultras pensionnaires du kop Nord ont annoncé qu’ils n’accompagneront pas l’AS Saint-Étienne à Monaco « en raison de restrictions démesurées qui vont à l’encontre de (notre) mentalité et que nous ne pouvons pas accepter. » En effet, pour accéder au parcage visiteur, les supporters stéphanois devront présenter leur pass sanitaire et une pièce d’identité à la sécurité du stade, mais aussi à la police.

Les Magic Fans évoquent également « un flou total concernant la distanciation et le port du masque obligatoire en tribune. » Toutes ces raisons ont poussé les irréductibles stéphanois, « à contrecœur », de « boycotter » le match de la 7e journée de Ligue 1 « pour lequel accéder au stade s’apparente à un véritable parcours du combattant. »