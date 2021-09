AS Monaco : Niko Kovac pousse un coup de gueule après Nice !

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2021 à 22:46

Il n’ y a pas eu de vainqueur cet après-midi à l’Allianz Riviera entre l’OGC Nice et l’AS Monaco (2-2), à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Toutefois, Niko Kovac a poussé un petit coup de gueule à l’issue de la rencontre.

Niko Kovac peste contre l’arbitrage

Niko Kovac, l’entraîneur de l’AS Monaco n’a pas aimé l’arbitrage contre l’OGC Nice ce dimanche. Dominateurs en première période, Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers monégasques ont été dominés en seconde mi-temps par les hommes de Christophe Galtier qui ont su se montrer plus tranchants. Le club de la Principauté aurait même pu perdre suite à un penalty accordé aux Aiglons, mais manqué Amine Gouiri. Une décision de l’arbitre que Niko Kovac ne s’explique pas.

« C’est du 50-50. Une mi-temps chacun. Un penalty partout aussi. Maintenant, je suis un peu sceptique sur celui accordé à Nice. Les arbitres sont venus nous voir en début de saison pour nous expliquer les nouvelles règles sur la main. Je joue au foot depuis l’âge de 8 ans, et je dois dire que je n’y comprends plus grand-chose. Mais sur ce match, le résultat est mérité », a déclaré l’ancien coach du Bayern Munich en zone mixte avant de livrer ses impressions sur le déroulé du match.

Niko Kovac salue la réaction de ses joueurs

Devant des gradins vides suite au huis clos en raison des incidents du récent Nice-OM, mais du spectacle et surtout du suspense ce dimanche à l’Allianz Arena. Le derby azuréen entre l’OGC Nice et l’AS Monaco a tenu toutes ses promesses en intensité et rebondissement. Et au coup de sifflet final de l’arbitre, Niko Kovac s’est dit satisfait du partage du point du match nul entre les deux équipes.

« Il faisait très chaud, ce n’est pas facile de jouer au foot. La réaction de mes joueurs a été très positive. On a marqué deux buts devant Nice qui n’en avait pas encaissé cette saison. On a mieux défendu durant les 45 premières minutes, ensuite Nice a plus joué avec ses excentrés et a réussi à nous prendre dans le dos. Mais nous allons dans la bonne direction », a analysé le technicien croate. Après ce résultat, l’équipe monégasque occupe la 15e place au classement de Ligue 1 et de recevoir l’AS Saint-Étienne mercredi à Louis II.