Ex - Monaco Mercato : Subasic signe un surprenant retour !

Publié par Ange A. le 23 septembre 2021 à 02:14

Libre depuis son départ de l’AS Monaco en 2020, Danijel Subasic s’est enfin trouvé un point de chute. Le portier de 36 ans signe son retour au bercail chez l’un de ses anciens clubs.

Danijel Subasic se relance enfin après son départ de Monaco

Au vu de l’effectif pléthorique dont il dispose, l’AS Monaco s’est lancé depuis l’été dernier dans une vaste opération dégraissage. Le club de la Principauté n’a pas ainsi hésité à libérer dès l’année dernière certains cadres, dont des champions de France 2017. En fin de contrat, Danijel Subasic a notamment été invité à prendre la porte. Plus d’un an après son départ de l’ASM, le portier de 36 ans vient de trouver un club. Le vice-champion du monde signe son retour au bercail du côté de l’Hajduk Split. Son retour a été officialisé mercredi par l’actuel 4e du championnat croate. L’ancien monégasque n’a pas manqué d’exprimer sa joie après l’annonce de son retour.

La réaction de Subasic après sa signature

« Je rentre chez moi, mais tout n’est pas pareil, Hajduk a changé pour le mieux. Il y a beaucoup de points positifs que nous allons tous essayer de construire ensemble […] Je manquais d’adrénaline, et Poljud est le bon endroit où ça ne manquera certainement pas. Nous voulons tous des trophées et c'est pourquoi nous sommes ici », assure Danijel Subasic selon les propos relayés par le site officiel de l’Hajduk Split. Il avait déjà défendu les couleurs de la formation croate entre 2008 et 2012. Il s’agit de son dernier club avant son départ vers l’ASM (2012-2020). Il a notamment remporté la Ligue 1 en 2017 avec le club du Rocher.