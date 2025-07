INFO Mercato : Le PSG prêt à un sacrifice pour Carlos Baleba

Révélation de la saison écoulée en Premier League, Carlos Baleba fait rêver presque tous les grands clubs européens, dont le PSG. Pour s’offrir les services du milieu central de Brighton, le Champion de France serait prêt à un sacrifice ultime. Explications.

Mercato : Le PSG se lance dans la course pour Carlos Baleba

Formé au LOSC, Carlos Baleba s’est rapidement imposé comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération. Transféré à Brighton à l’été 2023 pour 27 millions d’euros, l’international camerounais a franchi un cap en Premier League grâce à son impact physique, sa qualité de récupération et sa capacité à casser les lignes balle au pied. Autant de qualités qui plaisent à Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, qui le suit depuis ses débuts en Ligue 1.

Malgré l’intérêt confirmé du collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain semble avoir mis d’autres priorités en haut de la pile, comme le prodige du FC Porto, Rodrigo Mora, et le défenseur central de Bournemouth, Ilya Zabarnyi, ce qui a laissé le temps à d’autres clubs, notamment en Bundesliga et Serie A, de se positionner plus activement sur la piste menant à Carlos Baleba.

En définitive, le Paris SG ne mène plus la course, et pourrait devoir rattraper son retard s’il souhaite réellement avancer dans ce dossier. Et aux dernières nouvelles, Luis Campos aurait imaginé un plan génial pour rattraper son retard dans cette affaire.

Gabriel Moscardo sacrifié pour attirer Carlos Baleba ?

Avec Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves, sans compter les présences de Senny Mayulu, Kang-In Lee et Warren Zaïre-Emery, et même Désiré Doué qui peut également redescendre d’un cran, Luis Enrique possède pas mal d’options au milieu de terrain. Cependant, Luis Campos serait tenté d’offrir une recrue supplémentaire à l’entraîneur parisien.

D’autant que Gabriel Moscardo, recruté en janvier 2024 en provenance des Corinthians pour 20 millions d’euros, semble être un flop. Un nouveau prêt pourrait donc être à l’étude et Luis Campos serait prêt à profiter d’une opportunité pour un nouveau joueur dans ce secteur de jeu. PSG Inside Actus révèle notamment que le plan de Campos serait de se séparer de Moscardo cet été afin de tout miser sur Carlos Baleba.

Confronté à la rude concurrence de l’AC Milan, Manchester City, Inter Milan et du Bayer Leverkusen, le Paris Saint-Germain serait prêt à signer un chèque de 40 millions d’euros pour convaincre Brighton de lui céder le milieu de terrain de 21 ans. Affaire à suivre…