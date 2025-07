Incroyable retour à Paris : Le PSG discute avec une légende

Cinq ans après avoir quitté le PSG, une légende pourrait signer son grand retour à Paris dans les mois à venir. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, aurait ouvert des négociations officielles dans ce sens. Explications.

Le PSG prépare un immense événement au Parc des Princes

À l’été 2020, une légende du PSG a tiré sa révérence. Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva a décidé de changer d’air, bien aidé par la direction sportive de l’époque. Un an plus tard, le défenseur central a soulevé son premier trophée de Ligue des Champions sous les couleurs de Chelsea.

Mais cinq ans plus tard, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi semblent regretter la fin de l’histoire de son ancien capitaine et veut corriger cette maladresse. En effet, selon Bruno Salomon, Thiago Silva, actuellement engagé avec Fluminense jusqu’en 2026, pourrait bien avoir le droit à des adieux en bonne et due forme au Parc des Princes dans les mois à venir.

« En tous cas, Thiago Silva, je le dis, il y a eu des négociations entre le club et Thiago Silva pour trouver une date. Mais comme Fluminense commençait son championnat … Il y a discussion et je pense qu’à un moment donné, j’espère qu’en décembre quand ça sera les fêtes … Il y a des discussions entre le Paris Saint-Germain et le joueur et son entourage pour trouver une solution et pour le faire venir au bon moment », a révélé le journaliste au micro du podcast 100% PSG La Tribune sur les ondes de la radio Ici c’est Paris. THIAGO SILVA VA JOUER LES DEMI-FINALES DE LA COUPE DU MONDE DES CLUBS, 𝗔̀ 𝗕𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢̂𝗧 𝟰𝟭 𝗔𝗡𝗦 !!! 🤩🤩🇧🇷



Des retrouvailles en finale avec le PSG sont toujours possibles, imaginez seulement… 🥹 pic.twitter.com/s9q81bROFY— Footballogue (@Footballogue) July 4, 2025

Pour rappel, Thiago Silva a porté les couleurs parisiennes entre 2012 et 2020. Devenu rapidement capitaine, le Brésilien a remporté 23 trophées avec le club de la capitale, dont sept titres de champion de France, cinq Coupes de France et six Coupe de la Ligue. À 40 ans révolus, Thiago Silva est aujourd’hui le taulier de la défense de Fluminense et qualifié pour les demies-finale de la Coupe du monde des Clubs.