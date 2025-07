Mercato : Accord bouclé entre l’OM et la Juventus Turin ?

L’OM et la Juventus Turin pourraient boucler un gros dossier dans les prochains jours. Les deux clubs négocient un échange de joueur pendant ce mercato estival.

Mercato : L’OM et la Juventus négocient un échange de joueur !

L’OM et la Juventus Turin négocient un deal inattendu pendant ce mercato estival. Le directeur de football de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia traque le crack américain, Timothy Weah pour compenser le départ de Luis Henrique. Le piston américain est en pleine forme et le prouve sur le terrain. Cette saison, il a disputé 42 matches avec la Vieille Dame, a claqué 6 buts et délivré 3 passes décisives.

Lire aussi : Mercato : L’OM se prend un râteau pour un crack du Barça

À voir Incroyable retour à Paris : Le PSG discute avec une légende

Son profil intéresse le technicien marseillais, Roberto De Zerbi qui pousse pour son arrivée à Marseille. Les pensionnaires du stade Vélodrome ont déjà entamé des discussions avec la Juventus pour recruter la pépite américaine. Cette formation de Serie A se dit prête à vendre son joueur, mais exige 15 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato OM : Marseille tient son premier gros coup de l’été

Pour le moment, les négociations évoluent entre l’OM et la Juventus Turin, mais aucun accord définitif n’est encore trouvé. Les deux clubs pourraient même procéder à un échange de joueur pour boucler l’opération. La Juventus, de son côté, s’intéresse à Leonardo Balerdi. L’international argentin n’est plus intouchable à Marseille après l’arrivée de Facundo Medina.

Lire aussi : Mercato : Ça bouge à l’OM, officialisation en approche !

À voir Mercato FC Nantes : Luis Castro tranche pour Alban Lafont

Le crack argentin suscite l’intérêt de nombreux clubs après sa saison très solide avec le club phocéen sous la direction de Roberto De Zerbi. Leonardo Balerdi est évalué à 20 millions d’euros par Transfertmarkt, mais le club phocéen demande plus de 40 millions d’euros pour sa pépite.