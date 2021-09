OM : Une nouvelle bouleversante après le nul contre Angers

Publié par Thomas le 23 septembre 2021 à 11:14

Tenu en échec au Stade Raymond-Kopa ce mercredi, l’Olympique de Marseille cherchera vite à oublier cette contre-performance. Dominateurs dans le jeu, les Olympiens n’ont pas réalisé leur meilleure prestation de la saison, cependant, le club met l'aspect sportif en second plan. L' OM a reçu une nouvelle dramatique très tôt ce matin.

OM : Un mort et huit blessés après la rencontre

Comme le rapporte Ouest France, après la rencontre Angers-OM, un minibus composé de plusieurs supporters marseillais, ayant fait le déplacement pour la rencontre, a percuté un poids lourd dans le Loir-et-Cher dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet accident aurait causé la mort du conducteur, et aurait blessé huit supporters de l’ OM. Pour ce drame survenu vers la commune de Mareuil-sur-Cher, 43 sapeurs-pompiers ont été mobilisés ainsi que 10 ambulances, signe de la gravité de la collision.

Pour l’instant, les circonstances de l’accident ne sont pas encore déterminées et une enquête ouvrira prochainement. Plusieurs hommages se succèdent de personnalités du football, comme le journaliste Mohamed Bouhafsi, très lié au club phocéen, qui a immédiatement réagi au douloureux évènement. "Je présente mes sincères condoléances à la famille et à ses proches. J’ai une grande pensée aussi pour tous les autres blessés."

Une bien triste rencontre Angers-OM

Plus tôt dans la soirée, le match avait dégénéré dans les tribunes angevines et olympiennes, au coup de sifflet final, des règlements de comptes ont eu lieu entre les deux publics, donnant lieu à des échauffourées. Comme le rapporte Le Phocéen, une bombe agricole aurait été lancée dans le parcage marseillais, ce qui aurait fait descendre les supporters sur la pelouse. "Des pétards ont été envoyés du côté angevin vers les Marseillais qui ont répondu (...) C'est un schéma classique et stupide", a indiqué un dirigeant du club phocéen dans la foulée de la rencontre. Des évènements qui ne vont peut-être pas rester sans suite, et qui viennent s'ajouter aux récents problèmes en tribunes aperçus dans notre championnat (Nice-OM, Lens-Lille).