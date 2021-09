Incidents Nice-OM : L’agresseur de Payet encourt une lourde peine

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2021 à 19:15

Le supporter accusé d’avoir frappé Dimitri Payet lors des violents incidents survenus lors du match entre l’ OGC Nice et l’ OM a comparu ce mercredi devant la justice. Il encourt une peine d'emprisonnement.

Incidents Nice-OM : L’agresseur de Payet bientôt emprisonné ?

T-shirt et short noir, puis un coup de pied lancé en direction de Dimitri Payet, ce supporter de l’OGC Nice a fait la une des médias au lendemain des débordements survenus lors du match contre l’ OM. Il est « poursuivi pour intrusion illicite sur l’aire de jeu troublant la manifestation sportive, et violences volontaires en réunion », indiquait récemment le procureur de la République adjoint, Jean-Philippe Navarre.

Et selon les informations de RMC Sport, l’homme de 28 ans a été entendu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Nice. La radio sportive explique que le procureur a reclamé cinq ans d’interdiction de stade et un an de prison dont 6 mois avec sursis contre le supporter du Gym. Le tribunal correctionel rendra son verdict final le 30 septembre prochain, après analyse du dossier.

Le mea-culpa de l’accusé

Poursuivant, la source explique que le supporter du Gym a reconnu être « rentré sur le terrain. J’ai mis un coup de pied, puis un joueur de Nice m’a repoussé et je suis revenu en tribune, a-t-il déclaré. Je pensais avoir touché Gerson, mais après coup en voyant les images, je touche apparemment Dimitri Payet », a ajouté le suspect, qui a tenu à s’excuser. Il regrette amèrement son geste. « J'ai réalisé en tribune, quand j’y suis retourné, que j’ai fait n’importe quoi. (...) J’aimerais m’excuser auprès des enfants, des familles qui étaient au stade ou devant la TV. Ce geste n’a rien à faire sur un terrain de football.»

Rappelons que le match entre l’ OGC Nice et l’ OM avait dégénéré à la 75e minute, après que des supporters aient envahi la pelouse pour en découdre avec certains Olympiens, dont Dimitri Payet. Le meneur de jeu de l’ OM, heurté par des projectiles, avait décidé de réagir avec colère en lançant la bouteille dans le public niçois. Ce fut alors la goutte d’eau qui fait déborder le vase des débordements.