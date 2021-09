OL : C’est la catastrophe à Lyon avant le derby contre l’ ASSE !

Publié par JEAN-LUC D le 26 septembre 2021 à 12:25

L’ OL se déplace dimanche prochain à Geoffroy-Guichard pour affronter l’ ASSE, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Et pour ce premier derby de la saison, les nouvelles ne sont pas vraiment reluisantes pour l’équipe de Peter Bosz.

Hécatombe de blessés à l' OL après le match contre Lorient

Samedi soir, l’OLympique Lyonnais n’a pas perdu que deux points au Groupama Stadium face au FC Lorient. Tenu en échec par une équipe lorientaise bien entreprenante (1-1), l’OL a perdu trois titulaires indiscutables du collectif de Peter Bosz. En effet, Jason Denayer, Jérôme Boateng et Islam Slimani sont sortis sur blessure face aux Merlus. De mauvaises nouvelles confirmées en conférence de presse d’après-match par l'entraîneur des Gones, Peter Bosz.

« Je l'avais dit il y a deux semaines, je craignais des blessures, car nous sommes le seul club en France à n'avoir que deux jours de repos entre chaque match, et voilà... », a pesté le coach néerlandais. Trois nouveaux coups durs pour l’équipe lyonnaise, déjà privée de son buteur Moussa Dembélé (fissure au péroné droit), de l’attaquant Tino Kadewere ainsi que le milieu de terrain Jeff Reine-Adélaïde. Mais ce n’est pas tout.

OL : Emerson suspendu pour le derby face à l’ ASSE

En plus des nombreuses blessures de Moussa Dembélé, Tino Kadewere, Jeff Reine-Adélaïde, Jason Denayer, Jérôme Boateng et Islam Slimani, Peter Bosz devra désormais compter avec la suspension d'Emerson pour le derby contre l’AS Saint-Étienne. Exclu face au FC Lorient ce samedi, le latéral gauche brésilien manquera donc le déplacement dans le chaudron dimanche prochain. Une décision arbitrale qui a soulevé le courroux de Jean-Michel Aulas, le patron de l’OL.

« Un peu comme à Paris, bizarrement, on se trouve déçus, pas du résultat, mais de la qualité de l’arbitrage et de ce que le VAR ne fait pas. Il y a une énorme déception en tant que dirigeant, car le VAR n’apporte pas ce qu’elle devrait apporter. Un arbitre peut se tromper, surtout quand il est jeune et manque d’expérience, mais il y a des enjeux tellement importants qu’on ne peut pas laisser passer », a déclaré l’homme d’affaires français sur Amazon Prime Vidéo. À Saint-Étienne, Peter Bosz va faire confiance à Henrique, qui l'a suppléé contre les Merlus, pour prendre la place d’Emerson dans le derby.