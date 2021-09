OL : Coup dur pour Peter Bosz avant le match contre Lorient

Publié par Timothée Jean le 24 septembre 2021 à 00:36

Après sa brillante victoire face à Troyes (3-1), l’ OL s’apprête à recevoir le FC Lorient dimanche prochain au Groupama Stadium. À 72 heures de cette rencontre, l’entraîneur lyonnais, Peter Bosz vient de recevoir une mauvaise nouvelle.

OL : Moussa Dembélé forfait pour la réception du FC Lorient

Mercredi dernier, l’Olympique Lyonnais s’est imposé sans réellement trembler face au promu Troyen (3-1) au Groupama Stadium. Les hommes de Peter Bosz ont confirmé leur bonne dynamique aperçue depuis quelques semaines. Les Lyonnais partent ainsi favoris ce dimanche face au FC Lorient et sont déterminés à enchaîner une deuxième victoire face aux Merlus afin de revenir dans le haut du classement.

Mais pour cette rencontre comptant pour la 8e journée de Ligue 1, l’entraineur Peter Bosz devra faire sans son meilleur atout offensif. Auteur de 4 buts lors de 3 derniers matchs de l' OL, Moussa Dembélé s’est blessé lors de la victoire face à l'ESTAC Troyes. Victime d'un choc sur le péroné droit, l’attaquant lyonnais a terminé le match face au promu en boitant. Et la grosse frayeur concernant son état de santé vient de se confirmer. L’attaquant lyonnais souffre d’une grave blessure à la jambe et sera indisponible pour la récepetion des Merlus.

Moussa Dembélé absent pour plusieurs semaines

L’attaquant de l’ Olympique Lyonnais a en effet passé des examens médicaux pour être fixé sur la gravité de sa blessure. Et les résultats médicaux viennent de tomber. « Moussa Dembélé, victime hier soir d'un choc direct sur le péroné droit au cours du match OL / Troyes, présente une fissure localisée qui va engendrer plusieurs semaines d’indisponibilités. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions pour assurer à Moussa Dembele le meilleur suivi médical afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible », peut-on lire dans le communiqué du club.